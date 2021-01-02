السيناريست المصري وحيد حامد يغادر إلى دار البقاء

توفي في الساعات الأولى من صباح السبت، الكاتب والسيناريست المصري وحيد حامد، بسبب تدهور حالته الصحية، حيث كان يعاني من مشاكل في الرئة والقلب، وفق ما أورده مقربون منه.

ومن المرتقب أن يوارى جثمان الراحل الثرى اليوم السبت بعد صلاة الجنازة في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وحيد حامد من مواليد فاتح يوليوز 1944 بالشرقية، عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري، حيث عمل مع عدد من المخرجين، وحازت أعماله على جوائز عدة.

بدأ بكتابة القصة القصيرة والمسرحية في بداية مشواره الأدبي، ثم اتجه إلى الكتابة للإذاعة المصرية فقدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما حيث قدم عشرات الأفلام والمسلسلات الناجحة.