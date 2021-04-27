السينغالي ديمبا مبايي يتولى تدريب نادي الفتح

السينغالي ديمبا مبايي يتولى تدريب نادي الفتح
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 11:18

أعلن نادي الفتح الرياضي، رسميا، تعيين الاطار التقني السينغالي ديمبا مباي مدربا جديدا للفريق الأول؛ خلفا لمصطفى الخلفي الذي قدم استقلالته.

وذكر النادي، في بيان، أن ديمبا مبايي حامل لدبلوم الـ”ويفا-أ ” في الفترة ما بين 2017 و 2019 ، وكان يشغل منصب مدير التكوين في النادي الرباطي.

و أشرف ديمبا على تدريب الفريق الأول لنادي جينيراسيون فوت السينغالي، حيث فاز معه بالدوري المحلي سنة 2018، إضافة لمشاركة مميزة في منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية بعناصر جلها من مركز تكوين الفريق.

كما فاز في نفس السنة بكأس السوبر السينغالي وكأس العصبة السينغالية و كأس الأبطال بالسينغال، ثم التحق ديمبا مبايي بنادي الفتح الرياضي، سنة 2019، حيث شغل منصب مدير قطب الكفاءة قبل ان يتم تعيينه، سنة بعد ذلك، مديرا لمركز التكوين.

وكان الإطار الوطني مصطفى الخلفي قد قدم، أمس الاثنين، استقالته من على رأس العارضة التقنية لفريق الفتح الرياضي.

وأفاد بيان صادر عن الفريق بأن المكتب المسير اجتمع بالخلفي، في مقر أكاديمية النادي، لمناقشة النتائج التي يحققها الفريق في الدوري، قبل أن يعلن الأخير استقالته من مهامه، مرجعا السبب لحاجة النادي إلى دينامية جديدة تعيده إلى “السكة الصحيحة”.

وتأتي استقالة مصطفى الخلفي عقب هزيمة الفتح الرياضي، خارج قواعده، أمام متذيل الترتيب سريع واد زم بهدفين مقابل واحد، برسم الجولة الـ13 من البطولة الوطنية الاحترافية.

البطولة المغربية الفتح الرياضي ديمبا مباي مصطفى الخلفي

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