"السّلالة المتحورة" لفيروس "كورونا" تعيد هواجس "الحجر الشامل" بالمغرب

تحدّ جديد تواجهه السلطات المغربية بعد إعلان ظهور إصابات جديدة بالسلالة المتحورة لفيروس “كورونا” في مدينة الداخلة، وهو ما يحتم على الدولة اتخاذ تدابير استعجالية لاحتواء الوضع، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الذي له خصوصياته، إن على المستوى الرّوحي أو على المستوى التجاري.
وأعادت السلطات العمومية فرض الإغلاق التّام في مدينة الداخلة، مع منع كل التجمعات، وإلزامية ارتداء الكمامات، ومنع التنقل من وإلى المدينة، بينما وضعت الحالات المكتشفة السلطات في استنفار للتطبيق الصارم لإجراءات الإغلاق.
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة تمديد حظر التنقل الليلي لمدة أسبوعين إضافيين، ابتداء من الثلاثاء، مع الإبقاء على الإجراءات الاحترازية، على أن يبدأ الحظر من الساعة التاسعة ليلاً وينتهي في السادسة من صباح اليوم التالي، في إطار مجهودات تطويق رقعة انتشار الوباء، والحد من انعكاساته السلبية.
ومن المرتقب أن تصل إلى المغرب جرعات جديدة من لقاح “كورونا” بعد فترة شهد فيها نظام إمدادات الحقن الطّبية تراجعا طفيفا، بسبب مضاربات بعض الدّول على مصادر اللقاحات، سواء في أوروبا أو آسيا، وهو ما حتّم على السلطات الصّحية المغربية تنويع الشّركاء والانفتاح على شركات جديدة.
ويشير مصطفى الناجي، مدير مختبر الفيروسات في جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، إلى أن “السلالات المتحورة خطيرة وتعرف انتشارا مهولا بين المواطنين، وهو ما يحتم على السلطات الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لتقييد مجال انتشار الفيروس”، مبرزا أن “الفيروس إذا انتشر أكثر بين الناس فإن ذلك سيشكل خطرا على الصحة العامة”.
وشدّد البروفيسور الناجي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “انتشار السلالات المتحورة بين المواطنين يعني العودة إلى 2 مارس 2020″، مبرزا أن “على المواطنين المغاربة الحرص على احترام الإجراءات الاحترازية والوقائية حتى لا تتفشى الموجة الثالثة”، وموردا أنّ “شهر رمضان هو شهر عبادة ولا يمكن أن يؤخذ كذريعة لانتشار الفيروس”.
وأشار المتحدث ذاته إلى أن “قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية رهين بالحالة الوبائية في المغرب”، لافتا الانتباه إلى أن “كل أسبوع يتم إصدار تقرير حول الحالة الوبائية في المغرب”، وتابع موضحا: “التخفيف خلال شهر رمضان رهين باستقرار الحالة الوبائية”.
ومعلوم أن التلقيح همّ في البداية أساسا الذين يشتغلون في الصفوف الأمامية (أطر صحية وأمنية وتعليمية)، على أن تعطى الأولوية أيضا للمصابين بأمراض مزمنة والذين يعانون الهشاشة الصحية، بينما سيتم تعميم التلقيح في مرحلة ثالثة على البالغين من العمر أزيد من 44 سنة، ثم يعمم بعد ذلك على باقي الفئات العمرية.
لن تقوم السلطات بفرض الحجر الشامل اطلاقا لانها غير قادرة على تحمل تكاليفه الاقتصادية واعباؤه المالية.
فرض الحجر الشامل يساوي انهيار الدولة ماليا.
يالاه غير سدو
واصلة للعظم راه كلشي تقهر ماديا و نفسانيا
حسبنا الله ونعم الوكيل
تضحكون على الأذقال .الحمد لله اللقاح متوفر .
اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه…. امين
كتهدرو على الحجر بحال لا زعما الحجر الأول جاب شي نتيجة فالحين غا ف سد فتح كل نهار قصة كالسين كتهلكو في عباد الله لا أقل ورلا أكثر بدون فائدة مدة تجريب اللقاح انتهت دابا في انتظار النتائج ياربالطف بعبادك.
والله الأرقام وإحصائيات التي تقدمها وزارة الصحة كلها كدب في كدب يعني هيا تعطي الأرقام بوصية من وزارة الداخلية عندما تخبره طلع الأرقام طلع وعندما اخبرها نزل الأرقام نزل مع الأسف لا يعقل أن يكون دائما نفس إصابات متساوي مع حالاات شفاء وعندما إقتربا رمضان طلع الأرقام حتا نقنع الشعب بضرورة الحجر
لا أعرف لماذا المبالغة في الخوف من مرض لم يؤثر لأكثر من سنة في متوسط موت البشرية وكل ضحاياه أناس كانوا سيموتون به أو بنزلة برد عادية نظرا لتقدمهم في العمر أو حتى لتجمع الكثير من الأمراض المزمنة القاتلة في اجسادهم فمعدل الوفيات في المغرب لم يتأثر لا في عز الحجر الصحي الصارم ولا وفي فترة التخفيف . هذا الوباء المزعوم قتلنا الخوف منه أكثر من الفيروس نفسه وافرغ الجيوب كما لاتستطيع أن تفرغها عشرون سنة من الجفاف المتواصل ذالك لأن الغالبية العظمى من الساكنة لاتتلقى راتبا من الدولة وتعتمد على نفسها في تدبير قوت يومها . والواجب فتح الاسواق واعمال مبدإ التباعد قدر الإمكان في إنتظار اللقاح ومناعة القطيع .
من الآن ، إلى بداية رمضان، سيتصاعد عدد الخبراء (!) الذين سينتشرون في جل وسائل الإعلام التخويف و التهويل و الترهيب!
باغيين تشدو فرمضان ؟ شدو ، و بلا أفلام بئيسة مثل تلك المتعلقة بالخلايا!!! باراكا من الدراما الفارغة
السياحة اجنبية لن تكون قبل نهاية2023 وبذلك ستكون الضربة القاضية لبعض الكياانات المستعمرة وهو ما ينبؤ بانفجار جد وشيك وسط الشعوب خصوصا انه في ظرف سنة فقط من كورونا ارتفع معدل الفقر بهاته الكايانات 5 اضعاف.
هادشي غير الكذوب كشف السلالة الجديدة بالمغرب مجرد كذبة لاغير من أجل فرض حظر التجوال في رمضان ومنع صلاة التراويح ، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يا حكومه العار
خاص الحياة تعود لطبيعتها وكل واحد يتحمل مسؤوليته في وقاية نفسه ،لا يعقل انه الملايين تضيع في رزقها بسبب عدد صغير من المصابين الذي لا يتعدى بضعة مئات مصاب من كل مليون مواطن .
زعما هاد الارتفاع ديال الحالات بان حتى قرب شهر الغفران !!
لا نريد تكرار سيناريو ما بعد عيد الأضحى بسبب استهتار الجهال والذي أفقدنا اناس اعزاء على قلوبنا.
بانتوليا راكم خدامين على الجهد هههه.. تنفسو شوية آوو
نسأل الله تعالى السلامة والعافية…
يجب أخذ الحيطه والحذر حتى لانعود إلى ماكنا عليه من حجر شامل؛ ضررا نفسيا أكثر مما هو مادي..
الكل مسؤول صحة الغير؛ وعلى سلامة الجميع.
الأمر ليس بالسهل الهين..
حفظ الله بلدنا الحبيب من كل المكايد والمصائب والآفات..
كايدورو لرمضان اوصافي كورونا وحدة اللي كاينة مكاينش فرق فالخطورة
هاد سلالة جديدة منين جاتهوم ف داخلة
اتقو لله في الفقراء بهدي الاجراءات لا مسؤولة
الحجر الصحي الشامل احتمال وارد لكن يجب ادراك حجم المعانات التي تعيشها الفئة الهشة و الفقيرة التي تعاني الامرين و انا اتكلم معكم عن تجربة هناك بعض الاشخاص في الحجر الاول عانو من عدم وجود الاكل و اما اعرفهم جيداااااا
اليس سائقي الطاكسيات والحافلات من الصفوف الامامية التي يجب تلقيحها كدالك
حسب قولكم ابروفيسور هذ السلالة المتحورة سريعة الانتشار اذن على هذ الحساب راها معظم ساكنة الداخلى تعادات زد على ذالك مدرسة ديكارت الفرنسية ومجمل الحالات هي مافوق 400 ولكن لا وزير الصحة ولا الحكومة خرجات ووضحات للناس هذشي ونتسناو حنا دايما هي محلل ولا خبير للاسف دولة التهميش والحكرة هي لي قاهراناواخا الخيرات لي حبانا بها رب العالمينsorry
مبرزا أن “الفيروس إذا انتشر أكثر بين الناس فإن ذلك سيشكل خطرا على الصحة العامة. هههههه و كيف عرفت هذه المعلومة الخطيرة اسي البروفيسور هههههه انقضى العام و دخلنا في الثاني و أسطوانتكم النشروخة هي هي: إغلاق تمديد منع حصار وقف، فلا أنتم قضيتم على المرض الوهمي ولا أنتم تركتم الناس تسترزق من فضل الله، فقط انكشفت حقيفة أن الدول أضعف مما كنا نتصور بكثير، فقط بقوة السلاح تفرضون سلطتكم و بدونها المخزن لا يساوي شيئا.