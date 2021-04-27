الشابي: لا توجد مباراة "شكلية" في كأس "الكاف"

الشابي: لا توجد مباراة "شكلية" في كأس "الكاف"
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 22:39

أعلن التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنه يتطلع لتحقيق الفوز في المباراة التي ستجمع فريقه بضيفه نكانا الزامبي، غدا الأربعاء، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مدرب “النسور الخضر” في الندوة الصحافية التي تسبق اللقاء: “صحيح، حجزنا التأهل من قبل، لكن ضمن منافسات الكاف ليس هناك مباراة شكلية، جميع المباريات تعتبر رسمية، ونسعى لتحقيق الانتصار بميداننا”.

وأضاف: “الحمد لله، نمتلك 25 لاعبا بالمستوى نفسه، ولا يمكن أن نلعب وسط الأسبوع وفي نهايته بالأسماء ذاتها، نتوفر على لاعبين جيدين ومنضبطين وهذه من نقاط قوتنا الموجودة، في حين لا يمكنني أن أكشف عن نقاط ضعفنا، ويجب أن نشتغل عليها”.

واختتم حديثه قائلا: “في الدور ربع النهائي، ستتواجد فرق قوية، لكنني متأكد أن أقوى فريق في المسابقة هو الرجاء الرياضي”.

ويستقبل الرجاء الرياضي يوم غد الأربعاء ضيفه نكانا الزامي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب آخر جولات المجموعة الرابعة دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية، في مباراة تبقى “شكلية” بعد أن ضمن “النسور” تأهلهم إلى جانب بيراميدز المصري، فيما ودع نكانا ونامونغو التنزاني المنافسات.

يشار إلى أن الفريق “الأخضر” يتربع على عرش صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة، من خمسة انتصارات، فيما يأتي بيراميدز ثانيا بتسع نقاط، ونكانا في المركز الثالث بست نقاط، بينما يتذيل نامونغو الترتيب بصفر نقطة.

الرجاء الرياضي كأس الكونفدرالية لسعد الشابي نكانا الزامبي

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
مع المخرج إدريس الروخ
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 21:30 2

مع المخرج إدريس الروخ

صوت وصورة
بيبليوغرافية الإعاقة بالمغرب
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 19:34

بيبليوغرافية الإعاقة بالمغرب

صوت وصورة
محاكمة عمر الراضي
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 18:36 9

محاكمة عمر الراضي

صوت وصورة
رمضانهم في ألمانيا
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 17:30 3

رمضانهم في ألمانيا

صوت وصورة
منازل الروح: الرضا باب الله الأعظم
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 17:00 4

منازل الروح: الرضا باب الله الأعظم

صوت وصورة
حصيلة التقاضي عن بعد
الثلاثاء 27 أبريل 2021 - 16:05 1

حصيلة التقاضي عن بعد