الشابي: لا توجد مباراة "شكلية" في كأس "الكاف"

أعلن التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، أنه يتطلع لتحقيق الفوز في المباراة التي ستجمع فريقه بضيفه نكانا الزامبي، غدا الأربعاء، لحساب الجولة الأخيرة من منافسات دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وقال مدرب “النسور الخضر” في الندوة الصحافية التي تسبق اللقاء: “صحيح، حجزنا التأهل من قبل، لكن ضمن منافسات الكاف ليس هناك مباراة شكلية، جميع المباريات تعتبر رسمية، ونسعى لتحقيق الانتصار بميداننا”.

وأضاف: “الحمد لله، نمتلك 25 لاعبا بالمستوى نفسه، ولا يمكن أن نلعب وسط الأسبوع وفي نهايته بالأسماء ذاتها، نتوفر على لاعبين جيدين ومنضبطين وهذه من نقاط قوتنا الموجودة، في حين لا يمكنني أن أكشف عن نقاط ضعفنا، ويجب أن نشتغل عليها”.

واختتم حديثه قائلا: “في الدور ربع النهائي، ستتواجد فرق قوية، لكنني متأكد أن أقوى فريق في المسابقة هو الرجاء الرياضي”.

ويستقبل الرجاء الرياضي يوم غد الأربعاء ضيفه نكانا الزامي، على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء، لحساب آخر جولات المجموعة الرابعة دور المجموعات من مسابقة كأس الكونفدرالية، في مباراة تبقى “شكلية” بعد أن ضمن “النسور” تأهلهم إلى جانب بيراميدز المصري، فيما ودع نكانا ونامونغو التنزاني المنافسات.

يشار إلى أن الفريق “الأخضر” يتربع على عرش صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة، من خمسة انتصارات، فيما يأتي بيراميدز ثانيا بتسع نقاط، ونكانا في المركز الثالث بست نقاط، بينما يتذيل نامونغو الترتيب بصفر نقطة.