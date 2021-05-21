الشارف: حاجب "عدو المغاربة" ينتمي إلى "القاعدة" ويلعب بورقة "البوليساريو"

قال بوشتى الشارف، المعتقل السابق على خلفية الإرهاب، إن محمدا حاجب، المرتبط بتنظيم “القاعدة” في معاقله التقليدية بباكستان وأفغانستان، يُشبه “الجيلاني بوحمارة” الذي كان المشرف على “التمرد الداخلي” لسنة 1902، نظرا إلى تصرفاتهما المتشابهة على أرض الواقع.
وأضاف الشارف، ضمن شريط مرئي بثه على صفحته الشخصية، أن “خصال حاجب هي نفسها التي تحلّى بها بوحمارة”، ثم زاد: “نْتَا هو بوحمارة لحقاش الخصال ديالك كتشبه لإبليس”، ليستغرب من “علاقة الحب التي تجمع حاجبا بالمخابرات الألمانية، من خلال تسريب الملفات ونصحه بعدم السفر إلى وجهات معينة”.
وأوضح المعتقل السلفي السابق بأن “الرسول تحدث عن مواصفات المنافق، الذي إذا حدث كذب، وإذا ائتمن خان، وإذا وعد غدر، وإذا خاصم فجر”، ليردف: “تلك الصفات تتوفر في حاجب الذي أصبح مسيلمة الكذاب لأنه منافق؛ فلما تدافع عنه ألمانيا يعتبر نفسه ألمانيا، ولكن حينما وصفت ألمانيا الفلسطينيين بأنهم إرهابيين ادعى أنه مغربي فقط”.
وخاطب حاجبا بالقول: “النفاق اللّي كادير دوزتيه علينا ملي كنّا فالحبس لحقاش كنتي كتقلب على مصلحتك”، مبرزا أن “حاجب كان يحاول استغلال الأمم المتحدة وألمانيا للاستفادة من تعويض مالي قدره مليار ونصف”. وتابع: “مليار ونصف أ الحرامي!، نتا، وداك أعراس، تكوي راسك وتقطع رجلك ويدك، ودير في الجسد ديالك اللي ما داروش تا شي حد”.
وأشار المتحدث إلى أن “المواطنين المغاربة يرمون بأنفسهم في البحر من أجل البحث عن لقمة العيش، وهو ما حصل مع أبنائي لما كنت قابعا في السجن، لكنهم على الأقل لم يبيعوا وطنهم”، ثم استطرد: “شاركت في وقفة احتجاجية مع حزب اليسار بمناسبة فاتح ماي، غير أنك تحرض المغاربة على خلق الفتنة”.
“ياك مصدع لينا راسنا بحرية التعبير في ألمانيا، إذن، مارس حقك في السياسة وحرية التعبير، وسير انتقد ميركل اللي سمّات إخوتنا الفلسطينيين بالإرهابيين”، يورد الشارف، الذي مضى بالقول بلهجة حادة: “متقدرش أ الشماتة! حيت نتا ماشي راجل!”.
وخاطب حاجبا: “وبالله، وتا الله، والله، إنك إرهابي حامل لأفكار الإرهاب، وتنتمي إلى القاعدة. الله يسمع ما أقول، والملائكة تسجل أقوالي، لأنك كنت تضرب ظهرك بنفسك، وما حدث لك صنعته بنفسك، ولم يمسّك أحد أيها المنافق والكذاب””.
وختم بوشتى الشارف شريطه بالقول: “نتا حرامي، تلعب بالمغاربة بحال الكارطة.. لعبت بورقتي وحرقتها، ثم لعبت بورقة شفيق العمراني، والآن تلعب بورقة البوليساريو، من خلال دفاعك عن المجرم إبراهيم غالي أيها المجرم، لكنكما تشتركان في كونكما أعداء للمغاربة”.
الأمر واضح و لا يحتاج لمزيد من الشرح ، هذا بيدق من بيادق المخابرات الألمانية لهذا سربت له معلومات حساسة مصدرها المخابرات المغربية،
لماذا كل هذا الهجوم يالشارف على حاجب، هناك في المغرب ازمات ومشاكل يندى لها الجبين فبالاحرى أن تنكب على حلها وتترك حاجب وشانه
لعب دراري هذا الضحيه الأولى لهته الشوهة العالمية هي الجالية لأننا حشمنا وخجلنا من هذه الكارثه ثانيا عمليه مرحبا ماكينش لأن المخزن كما ضحى بالشعب عادي اضحي بالجاليه
المغاربة واعون، ناضجون، مسؤولون، مثقفون في العموم، ملقحون، يميزون لا يمكن أن يتم توجيههم و سوقهم حسب الأهواء! هناك من ادعى أنه تعرض للتعذيب والاغتصاب في رمضان و خرج بعد ذلك يكذب! هل كذب في الادعاء أم في تكذيب الادعاء؟ هناك من اعترف أنه كانت لديه مشاريع إرهابية! حكم عليه لمدة طويلة ثم قضى منها3 سنوات! الآن يفسح له المجال لإجراء استجوابات مطولة في بعض المنابر الإعلامية! هل بهؤلاء يمكن صناعة الرأي العام و توجيهه؟تخبط على تخبط!هناك من ادعى من دون التحري أو عن قصد في منابر إعلامية أن صورة الرضيع الذي أنقذه الحرس المدني في فضيحة النزوح في اتجاه سبتة من أحداث تركيا!الإعلام أصبح مفتوحا!لماذا يستغبي الناس أنفسهم محاولين مَنَوْبَلة الجمهور و المواطنين!إنهم يتهكمون علينا في كل مكان!
أنا لا أثق بالمسرحيةالمغربية الإسبانية. هدا الفلم لا نجني من هو أي شيء. لا أريد أن أدخل في التفاصيل
شكرا هسبريس
الصراحة، لا اعرف هذين السيدين جيدا و لا استطيع ان احكم او حتى اسدي اي رأي و لكني لا اوافق بوشتى في قوله ان حجب يلعب بالمغاربة كالكارطة. هذا خطأ من بوشتي في حق المغاربة. و كأننا ساذجون يستطيع اي احد ان يلعب بعقولنا.
و حقيقة اخرى، انتقاد مركل امر عادي في اوروبا.
اما الباقي فلا اعتقد ان المغربي البسيط يهمه امر هاذين الرجلين.
j’ai cherche de comprendre comment un personne ment puis il insulte l’autre que il est menteur . vraiment j’aimerai savoir ses gens est ce que il vivre sur la terre car il change la Viste de jour au lendemain. c’est mieux de ne pas parler les marocaine sont intelligent il connaissent facilement les menteur car fizazi a fait la même chose et enfin il collabore avec mghzen puis il a changer la voiture puis la femme et les principes
وشوف امول البورش…المرسديس…الاودي…فولكسفاكن…
مادا تأوي المانيا التي *يضرب بها المثل* عند الغافلين *العملة الصعبة كلها تايديوها هاته السيارات الفارهة وتستفيد منها الألمان الدين يؤؤن الارهابيون المغاربة…
سبحان الله لاجؤؤ مصر والمعادون للسيسي يدافعون على بلادهم في قضية سد النهضة وهدا الإرهابي يتآمر على جميع المغاربة مع الأعداء ولكن ولاد الحرام كثيرون في بلدنا العزيز الدي سيبقى دايما بادن اللله مرفوع الرأس