الشارف وهرطقات حاجب

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تعليقات الزوار5
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واالسي شارف بانت عليك لعاقة…
C est quoi cette mascarade. Est ce que ce n est pas un règlement de compte personnel entre vous deux
انت الأول كنتي كاتكذب و تقول … على القرعة و شوهتي الدولة مع المجتمع الدولي….أودي المذبوحة كاتضحك على المسلوخة…راكم بحال بحال مسگيين ب مغرف وحدة غير الفرق هو فالخارج
تلزم محاكمته بالعدل والإنصاف إذا كانت هناك دلائل تثبت تورطه في خيانة الوطن، فالثوابت لا يَمكن جهلها من طرف الجمعيات والمنظمات الحقوقية أو تترفع عليها
نعم الشارف قال الحق ان كنت مغربي حر دافع عن بلدك في وقت الازمة وضذ الاعداء اما بوحمارة فهو معروف بالمغرب مند ان كان مع القاعدة ومع السلفيين خائن وارهابي ويخون حتى اصدقاءه ويبيع حتى من كان معه بالقاعدة والسلفيين الدين عرفوا افعاله وطردوه المغرب الان وسط اعداء ولازم التطامن ضذهم ومن لا شرف عن بلده لا شرف له عن اولاده