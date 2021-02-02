الشارف ينصح حاجب: ادعاءات التعذيب مفبركة .. والوطن يجمع المغاربة‬

يُواصل العديد من زملاء السجن السابقين لمحمد حاجب، المعتقل بسبب قضايا الإرهاب والتطرف، الذي ينشر سلسلة من الأشرطة المرئية التي تُبخّس جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان، (يواصل) دحض المضامين التي تحتويها تلك “الفيديوهات”، لعل آخرهم بوشتى الشارف، المعتقل السابق بتهمة الإرهاب في سجن “الزاكي”.
وقال الشارف، من خلال شريط مصور منشور في صفحته الشخصية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي: “الخروج الإعلامي السابق الذي قمت به منذ سنتين ينفي كل ادعاءات التعذيب التي أطلقناها من داخل السجن، إذ حرصت على التأكيد أنها مجرد كذب وبهتان، لكنني أسمع اليوم ملفاً مفبركاً حول التعذيب من جديد”.
وأضاف المعتقل السلفي السابق: “فتح البعض الملف مرة أخرى قصد المتاجرة به، غير أنني أنفي هذه المزاعم التي يتم ترويجها، لأننا كنا ندعي التعذيب من أجل الإفراج عنا فقط، عبر استعمال مجموعة من الأساليب البسيطة؛ من قبيل حك الظهر بالحائط والاعتداء على أنفسنا، سعياً منّا إلى استغلال الظرفية المتزامنة مع الربيع العربي، تحديدا حركة عشرين فبراير 2011، ما من شأنه الضغط على المسؤولين للخروج من السجن”.
وتابع المتحدث ذاته شارحا: “ظهرت الأكاذيب مرة أخرى في الإعلام، حيث يُراد منها الاسترزاق لا غير؛ وهنا أوجه كلامي إلى محمد حاجب على وجه التحديد”، ثم زاد مستدركا: “العن الشيطان، واستعذ منه، وبركاَ من الفتنة والتفرقة بين الصحراوي والريفي والجبلي والأطلسي..خلّي المغاربة مجموعين تحت راية واحدة ووطن موحد”.
وفيما يُشبه “رسائل النصح” الموجهة إلى المعتقل السلفي السابق، استطرد المصدر عينه قائلا: “نْتَا أصلك منينْ؟ ياك خْلَقْتِي فالمغرب، ووالديك وجدودك مغاربة، وتَّا نْتَا ولد المغرب.. حشومة هدْشي اللّي كادِير، كان لازْم تْغِيرْ على البلاد، وتدافع عليها بالغالي والنفيس، خصوصا أنك قُلْتي بعدم اقتناعك باتفاقية سايس بيكو، فلماذا تسعى إلى التفرقة بين المغاربة؟”.
وأبرز الشريط المرئي، الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “الأموال المتأتية من قناة يوتيوب هذا الشخص كلها حرام، لأنها عبارة عن كذب وبهتان وزور”، قبل أن يتوجه المعتقل الشارف إليه بالقول: “حشومة هدشي.. عْرّي على ذراعك، ودْبَّر على خدمة، وخلّي عليك هدشي”.
ومضى المتحدث موضحا: “قلت إنك سياسي، لكنك لم تلج العمل السياسي أبدا، بل لم تنخرط في أي جمعية قط، لأن القاسم المشترك بيننا تمثل في الجهاد مع الإخوان في بلاد الجهاد، وهي الأفكار التي تنازلنا عنها، حتى إنه كانت لديك النية المسبقة للقتل، لكن تم القبض عليك وإيداعك السجن، ثم أُطلق سراحك بعدها”.
“الرْجوع لله، متْحْرْضش المغاربة د أوروبا.. خلي المغاربة مجموعين، وبركا من الفتنة”، يورد المتحدث، الذي أضاف: “تستعمل مصطلحين رسميين على الدوام في أشرطتك، أولهما ‘بارطاجيوْ’ لكي تكسب المال مثل بقية القنوات الأخرى، وثانيهما ‘سلمية’، لكنني لن أصدقك أبدا، فلما اتفقنا على شعار السلمية بسجن الزاكي ورافقني الطبيب للقيام بخبرة طبية، قمت بتحريض الإخوان على القتل داخل السجن وإحداث الفوضى”.
وفي ختام “الفيديو”، دعا المعتقل السلفي السابق إلى عدم التفرقة بين المغاربة، وهو ما عبّر عنه بالقول: “الآن تريد أن توقع المغاربة في المشكل نفسه الذي حصل بسجن الزاكي، حتى يتم القبض عليهم وإيداعهم السجن، فيما ستهرب من جديد إلى دولة أخرى.. يلا كان عندك مشكل مع بلادك، أجي حلُّو هْنَا، وراه عندي نقاط أخرى كتعلق بسجن الزاكي، والله تا نْوْقْفَك باللّه!، عيقتي بزّاف!”.
التكفيريون يجيدون تبادل الادوار واحد يكوي وواحد يبخ، حين يكون مضيق عليهم يتمسكنون ويتغنون بالوطن والسلم والطاعة كانهم حمائم سلام وحين يتمكنون يكشرون عن انيابهم وتصبح اوطلنهم ومجتمعاتهم تحت رحمة افكارهم الشيطانية. انا لا انفي امكانية التوبة وعودة بعضهم الى جادة الصواب ولنا مثال في رفيقي الذي تحول الى قطب من اقطاب التنوير والمراجعة ونقد التراث المتطرف الا ان ذلك يحتاج الى مخاض صعب و مسيرة فكرية طويلة و سقف معرفي وتعليمي عال توفر في رفيقي لكنه لن يتوفر في اغلبية هؤلاء وهم خريجو المدارس الابتدائية والكتتاتيب. لذا سأظل لا اصدق هؤللء مهما تلونوا فدينهم الابليسي يفرض عليهم ذلك.
أنا كمواطن مغربي و أحب وطني لم أحتج لأي شخص الواقع يشهد على ذلك ( لا قضاء لا تعليم لا صحة …….) إلى حد الأن إين هي محاسبة المسوؤلين عن البنية التحتية و ناهبي المال العام .و.. و… و… و بكثرة الكاذب على الشعب المغربي أصبح لا يثق.
لا خير فيكم جميعا النصب باسم الدين والشريعة…نفاق وزواق وحروب كلامية ….
ليس في الاسلام شيء من سماتكم.
عن المعركة الصليبية لأجل الديمقراطية
حينها تبرع البعض بالدفاع عن الرئيس الأمريكي، معتبرين أن تصريحه تم تفريغه من سياقه، وأن تعبير «الحرب الصليبية» مثل تعبير «الجهاد» عند المسلمين، الذي قد يعني الحرب المقدسة ضد الأعداء والكفار، لكنه يعني أيضاً معاني أكثر بساطة من قبيل جهاد النفس، أو بذل الجهد لتحقيق أي هدف.
كان يمكن لمنطق المثاقفة اللغوية هذا أن يكون مقنعاً، وأن يؤكد أن ما تفوه به جورج بوش لم يعد أن يكون زلة لسان، خاصة أنه ما لبث أن اعتذر معتبراً أن استخدام تلك الكلمة لم يكن موفقاً، لكن الطريقة التي تم بها تنفيذ «الحملة على الإرهاب»
مدى الفاتح