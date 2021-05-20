الشامي: الطبقة الوسطى بالمغرب تعاني من تقاطب الخدمات الأساسية

قال أحمد رضا الشامي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إن جهود تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بالمغرب تصطدم بالعديد من العقبات، أبرزها تقاطب الخدمات الأساسية الموجهة إليها كالتعليم والصحة والسكن.

وذكر الشامي ضمن لقاء استضافه مجلس المستشارين لتقديم نتائج دراسة حول “الطبقة الوسطى بالمغرب”، الأربعاء، أن تقاطب الخدمات الأساسية يؤدي إلى تعايش منظومتين بالقطاعين العام والخاص على مستوى كل خدمة من الخدمات الأساسية، دون أن يكون بينهما دائما ما يلزم من التكامل والالتقائية، وهو ما يساهم في زيادة حدة الفوارق الاجتماعية.

وأشار رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن “الطبقة الوسطى المغربية في سعيها الدائم نحو الارتقاء الاجتماعي وتحسين أوضاعها المعيشية، تجد نفسها مضطرة إلى اللجوء إلى خدمات القطاع الخاص بحثا عن جودة أفضل، وهو ما يترتب عنه بالضرورة نفقات إضافية تؤدي إلى تراجع دخل هذه الأسر وتراجع قدرتها الشرائية”.

وتعاني الطبقة الوسطى في المغرب أيضا، وفق دراسة المجلس، من “ضعف مراعاة حاجياتها وانتظاراتها في إطار السياسات العمومية؛ فأمام الصعوبات التي تحيط بتوصيفها وبالنظر للاختلافات الكبيرة بين وضعيات مختلف فئاتها الفرعية، تركز معظم السياسات العمومية بشكل أكبر على محاربة الفقر”.

وبحسب معطيات الدراسة، توجد العديد من الإكراهات التي تجعل تحديد الطبقة الوسطى بالمغرب أمرا صعبا، من بينها اعتماد تعريف إحصائي لها يقوم على مستوى الدخل والاستهلاك، مع اعتماده في إطار السياسات العمومية، وعدم التحيين المنتظم للمعطيات الخاصة بها، وضعف الإطار الإحصائي لتتبع الأجور في القطاع الخاص، إضافة إلى اتساع حجم القطاع غير المنظم وضعف الإحصائيات المتعلقة به، وغياب آلية إحصائية خاصة بالدخول غير الأجرية.

وأكد الشامي “الدور الذي تلعبه الطبقة الوسطى في أي مجتمع، وذلك بفضل إسنادها للاستهلاك الداخلي وحفزها للاستثمار في مجالات التعليم والصحة والسكن”، موردا “أنها تضطلع بدور أساسي في الحفاظ على استمرارية أنظمة الحماية الاجتماعية من خلال المساهمات والضرائب التي تؤديها الأسر”.

وفي نظر المتحدث، فإن وجود طبقة وسطى قوية يمثل رافعة أساسية لتمويل الاستثمار نظرا لقدرتها على الادخار، كما أن هذه الطبقة تدفع في اتجاه اعتماد حكامة جيدة في تدبير الشأن العام، وتحسين الخدمات العمومية وحفز مسؤولية الفاعلين العموميين.

وأكدت دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن “وجود طبقة قوية وواسعة يعد عاملاً للاستقرار السياسي لكونها تؤشر عموما على وجود تماسك اجتماعي أقوى وتفاوتات أقل، وعلى اشتغال المصعد الاجتماعي”.

وشدد الشامي على أن “المغرب وهو يستعد لاعتماد نموذج تنموي جديد يتفاعل مع تطلعات وانتظارات المغاربة، أفرادا وفاعلين، لا يمكنه إلا أن يراهن على الطبقة الوسطى من أجل إنجاح الانتقال نحو عتبة أعلى من التنمية، وهو رهان على تعزيز وتوسيع الطبقة الوسطى بما يجعلها مؤهلة ومزدهرة ومُبَادِرة لإحداث وإنجاح التحولات المجتمعية الكبرى”.

ويرى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي أن توصيف الطبقة الوسطى لا يجب أن يكون مبنيا على تعريف إحصائي فحسب، وإنما ينبغي أن يرتكز على عناصر أخرى لتحديد الشرائح الاجتماعية التي تمتلك، بالنظر إلى مستوى ونمط عيشها ودرجة تكوينها وطبيعة تطلعاتها، المقومات اللازمة للاضطلاع بدور محوري في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وأن تكون محركا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.