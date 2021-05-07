الشبيبة المدرسية تنظم تكوينا حول التجارة الإلكترونية

بمقر السيدة الحرة للمواطنة وتكافؤ الفرص، نظمت جمعية الشبيبة المدرسية بشفشاون دورة تكوينية تحت عنوان “الشباب والتجارة الإلكترونية”.

الدورة التي حضرها بعض الأطر والعديد من الفعاليات الشبابية، كانت من تأطير الشاب محمد بن عبد الله الذي قدم عرضا تحليليا شاملا حول سوق العملات الأجنبية والتجارة الإلكترونية.

شكّل اللقاء مناسبة الهدف منها نشر المعرفة بين أوساط الشباب حول مزايا التجارة الإلكترونية وأهم مقوماتها الأساسية والخدمات المقدمة في هذا الجانب، فضلا عن التعريف بالأسواق المالية للعملات الرقمية، في سياق خلق جيل مندمج ومتفاعل وقادر على ولوج مجالات التجارة الإلكترونية وتذليل صعابها وكيفية التعامل مع العديد من الأمور التقنية المرتبطة بهذا المجال، بالإضافة إلى التوقف عند بعض الإكراهات والانتظارات والمخاطر.

تجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدّورة التكوينية تندرج ضمن برنامج شهر رمضان المبارك الذي دأبت على تنظيمه الشبيبة المدرسية.