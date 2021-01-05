الشحنة الأولى من اللقاح الصيني ضد فيروس "كورونا" تصل إلى المغرب

بعد ترقب طويل، علمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن المغرب شرع في استقبال الدفعات الأولى من جرعات اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد.
وكشفت مصادر هسبريس أن طائرة شحن تابعة للخطوط الملكية المغربية (لارام) حطت بالبلاد على الساعة العاشرة ليلاً من يوم الثلاثاء قادمة من بكين وعلى متنها أطنان من المواد الطبية، من بينها جزء من طلبية اللقاح التي كان المغرب قد طلبها من الصين.
وكان خالد آيت الطالب، وزير الصحة، أكد أن المغرب اقتنى حوالي 65 مليون جرعة من اللقاحيْن المضاديْن لفيروس “كورونا” لكل من “سينوفارم” و”أسترازينيكا”، ضمن الحملة الوطنية للتلقيح واسعة النطاق وغير المسبوقة التي أعلن عنها الملك محمد السادس وأمر بمجانتيها بهدف تأمين تغطية المغاربة بلقاح كوسيلة ملائمة للتحصين ضد الفيروس التاجي والتحكم في انتشاره.
ولم تكشف الحكومة بعد عن الموعد الرسمي لإطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس “كورونا” المستجد، على الرغم من أن المملكة كانت من بين الدول الأولى في العالم التي أعلنت انخراطها مبكراً في الإعداد لاستراتيجية تطعيم مواطنيها ضد الوباء.
وكان يفترض أن تنطلق حملة التلقيح نهاية السنة الماضية، وفق ما أعلنت عنه وزارة الصحة في توضيحات سابقة، لكن الوزير خالد أيت الطالب أوضح أن هناك “إكراها تقنيا لدى المصنّعين، لأن اللقاح يجب أن يتوفر على كافة شروط التسويق والاستعمال. ولا يمكن أن نستقبل لقاحا غير مسجّل وغير قابل للاستعمال”.
وسبق أن كشف آيت الطالب أن عملية التلقيح ستشمل في المرحلة الأولى 25 مليون مواطن مغربي. كما أشار إلى الاستعدادات الجارية لانطلاق الحملة الوطنية للتلقيح، التي بلغت مراحل جد متقدمة، توجت بإجراء تداريب ميدانية عمت كل المحطات المعدة لاحتضان عملية التلقيح، بهدف تدريب الأطر المعبأة في هذه العملية وتفادي العوائق التي قد تحدث خلال التنزيل الفعلي للبرنامج الوطني للحملة.
اللهم ان كان فيه خير فيسره وان كان فيه شر فاصرفه عنا وبارك لنا في غيره
بينها جزء من طلبية اللقاح التي كان المغرب قد طلبها من الصين هههه كيقطرو علينا شماع هاذ الشنوا بغونا ندوقوه أولا كيداير هههه هنتك فرق واس في التعامل مع دول رائدة و دولة مرودة….
قريبا سيتم الإعلان عن إلزامية اللقاح كما هو منتظر مع العلم أن اللقاح الصيني تسوده العديد من الشوائب!
هرمنا مم اجل هذه اللحظة كما قال الاخ التونسي
قريت هاذ الخبر شي 7 المرات دبا ! نتمنى يكون هاد المرة حقيقة ويبدا التلقيح وينتهي هاد المُسلسل اللي طوال وترجع الحياة لمجراها المعهود. والحمد لله على كل شيئ عمر الإنسان يعرف حاجة وقعات واش مزيانة ولاخايبة.
نتمنى ان يكون لقاحا ناجحا و فعالا و نتمنى ان تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي و نخلص إلى ان الإنسان ضعيف مهما بلغت قوته
وأخيرا وبعد طووووول انتظار، مجرد سؤال وهو، هل المغرب سيتبرع بحوالي خمسة آلاف جرعة من اللقاح للشقيقة موريتانيا.
حسبنا الله ونعم الوكيل هد القيامة على مرض تيقتل 1% من الناس لي تيجيهم
وا سيدي غير فكونا لي ليها ليها للدنيا او الآخرة غير طلقونا
لماذا لم تلقح الصين اولا شعبها بهذا اللقاح وننظر النتيجة
إشتروا لقاحين واحد للنخبة ومن معها والآخر للطبقة المتوسطة والسفلى .
أنا لن أشارك في التلقيح ولو كان اجباريا…وحتى لو وضعوا المشنقة على رقبتي…فصحتي جيدة والحمد لله…فثقتي في الحكومة انعذمت في قموسي اللغوي ….يعلم الله ماذا وضعوا الصينيون في تلك الجرعات…الشعب المغربي ليس فياران تجارب….
ساكون اول مبادرين للقاح ان شاءالله
يمكن تشرحو لنا لمادا حقنة الصين
واش حنا رخاص عندكوم
جيبو ليما حقنة ديال usa
الخير فيما اختاره الله. اللهم يسر لما فيه خير لنا و عسر مافيه شر لنا
اللقاح وسيلة فعالة للحماية من الامراض المعدية مند وقت طويل في الطب الحديث و أتبت فعاليته و نتمنى من الله العلي القدير ان يكون هدا اللقاح و سيلة للقضاء هدا الوباء
فلنتوكل على الله
تعقيدات المساطر الادارية دائما في بلدنا. كل الدول لجأت للترخيص الاستثنائي (قصير الامد). و لم تطلب التسجيل في بلد المنشأ كشرط للتسويق. خليو فهامتكم للوقت لي مافيه وباء، أما دابا الانظمة او الوكالات لي تتدرس ملفات تسجيل الادوية و اللقاحات تتفحص السلامة و الجودة من المعطيات التقنية الموتوفرة في الملف اما الوثائق الادارية يمكن ان تطلبها لاحقا كشرط للتسجيل( طويل الامد ). الوقت لي دوزتوه في دراسة الملف اكثر من الوقت لي دوزوه العلماء لي اخترعو و صنعو اللقاح. اجمعو راسكم وفيقو معانا، زعما راه المغرب بغا يكون قاعدة صيدلانية في افريقيا
العجب كل العجب كيف تتقون في منتجات الصين ،
الفيروس في مراحله الأخيرة، كما أخبرنا الدكتور الفايد فلماذا العجلة إذن، المغاربة مناعتهم قوية ولا يحتاجون لأي لقاح كان، السويد لم تحجر على مواطنيها ولم يقع لهم شيء، أتركونا وشئننا ، نحن لا نخاف من الموت، هذا الحصار هو الذي يقتل فينا ببطء، الموت علينا حق، ومن أتت ساعته يذهب وإن كان في بروج مشيدة ولو أخد ألف لقاح، حسبنا الله ونعم الوكيل.
اللقاح الصيني لم يحصل على أي إعتراف خارجي لا في أوروبا ولا في أمريكا الشمالية لا من طرف المختبرات العمومية ولا الخاصة ،فكيف وافق حكام المغرب على استيراده،المغرب شريك تجاري للإتحاد الأوروبي فلماذا لايستورد اللقاح الألماني أو الإنجليزي ؟
نتمناو ونترجاو من الله يكون هاد اللقاح سبب الشفاء من هاد الوباء. وحتى الناس الي مبغاوش يلقحو. نتمناو للجميع الشفاء. الكل حر في اختياراته.
اللي ما ابغاش ايلقح يعرف باللي راه كيشجع شركات الأدوية باش اطول هاد المعانات.ابغيتي متديرش اللقاح فابور اوليدي وجد ستة انتاع المليون لسبيطار .شكرا صاحب الجلالة الله ايشافيك وايعافيك شكرا يا امير المؤمنين شكرا يا سبط الرسول .
وبعد طول انتظار وصلة الشحنة الأولى 11111111111111111111111111
Le vaccin produit par la laboratoire chinois Sinovac s’appuie sur des méthodes habituelles conventionnelles de vaccination et a été présenté comme plus rassurant que le vaccin de Pfizer et BioNTech qui se base sur la nouvelle méthode de vaccination appelée vaccination à ARN Messager.
المغربي هو الشخص الذكي في العالم يشك في كل شيء وفي الأخير لا يحقق أي شيء