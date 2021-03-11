الشراكة العسكرية المغربية الأمريكية تثير "توجس" القوات المسلحة الإسبانية

الشراكة العسكرية المغربية الأمريكية تثير "توجس" القوات المسلحة الإسبانية
صورة: أرشيف
الخميس 11 مارس 2021 - 19:00

“توجس إسباني” من الشراكة العسكرية التي تجمع واشنطن بالرباط، نظرا إلى الصفقات الأخيرة التي من شأنها تدعيم الترسانة الحربية للقوات المسلحة الملكية، لا سيما المروحيات الهجومية عالية التسليح التي ستنضم إلى سرب القوات الملكية الجوية.

وقد وقعت شركة “بوينغ” الأمريكية لصناعة الطائرات عقد شراء 24 مروحية أباتشي “AH-64E” مع القوات المسلحة الملكية، سيتم تسليمها ابتداء من سنة 2024. كما ستسمح هذه الاتفاقية باستيراد 12 طائرة إضافية، ليبلغ إجمالي الطائرات العسكرية من طراز “أباتشي” 36 طائرة، مع المعدات ذات الصلة.

وتتوفر “أباتشي 64” على محركين توربينيين، وهي مصنعة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ومزودة بعجلات هبوط (landing gear) تشبه عجلة الذيل (tailwheel-type)، ومقصورة قيادة ترادفية لطاقم مكون من اثنين.

وأوضح منشور إعلامي لصحيفة “إل إسبانيول” أن الجيش الإسباني ينظر بعين الريبة إلى التحركات المغربية في مجال الصفقات العسكرية، خاصة في ظل الاتفاق المغربي-الأمريكي الذي سيدمج الرباط في المعادلة العسكرية الدولية، ويتوجس من تطوير الشراكة الأمنية بين الدولتين.

تبعا لذلك، أبرزت الصحيفة عينها أن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل من شأنه كذلك تعزيز الصناعة العسكرية بالمملكة، لا سيما ما يتعلق بالمروحيات المسلحة فائقة التطور والتكنولوجيات العسكرية المتقدمة والصواريخ المختلفة.

وأشار المصدر الإعلامي إلى أن الجيش الإسباني يتوفر حاليا على العدد نفسه من المروحيات الهجومية التي يرتقب أن يتوصل بها المغرب، موردا أن لدى مدريد أسطولا عسكريا صغيرا في ما يتعلق بطائرات “الهليكوبتر” الهجومية؛ إذ تتوفر القوات الجوية الإسبانية على 24 مروحية عسكرية من طراز “يوروكوبتر تايغر”.

ولفتت الصحيفة واسعة الانتشار إلى المنافسة الحقيقية التي باتت تشكلها القوات الملكية الجوية خلال السنوات الأخيرة، والتي ستتزايد وتيرتها في السنوات العشر المقبلة على ضوء الاتفاق العسكري الثنائي بين الرباط وواشنطن (2020-2030).

وقد صادق المغرب، في يوليوز الماضي، على مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق.

الشراكة العسكرية القوات المسلحة الملكية الولايات المتحدة توجس إسباني

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • مواطن غيور1
    الخميس 11 مارس 2021 - 19:07

    السلام عليكم
    من يعتقد أننا نعيش فيه بين دول تحكمها ملائكة تمشي فوق الأرض، فهو واهم.
    لن يحك جلدك مثل ظفرك، و والله إن لم تكن سبعا لتعشت بك الدئاب.
    انتهى.

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
فرحة ختان تنتهي بمأساة
الخميس 11 مارس 2021 - 13:04 19

فرحة ختان تنتهي بمأساة

صوت وصورة
نصائح لحفظ صحة الكلي
الخميس 11 مارس 2021 - 11:59 8

نصائح لحفظ صحة الكلي

صوت وصورة
كفاح ماما مليكة
الخميس 11 مارس 2021 - 01:06 4

كفاح ماما مليكة

صوت وصورة
محاضرة دولية حول السكر
الخميس 11 مارس 2021 - 00:06

محاضرة دولية حول السكر

صوت وصورة
قصة المتسولة الغنية
الأربعاء 10 مارس 2021 - 15:58 61

قصة المتسولة الغنية

صوت وصورة
هدية من الفنان الحضري
الأربعاء 10 مارس 2021 - 13:59 2

هدية من الفنان الحضري