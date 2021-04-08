تطوير الشراكة يجمع بوريطة ووزير خارجية فرنسا

تطوير الشراكة يجمع بوريطة ووزير خارجية فرنسا
صورة: أرشيف
الخميس 8 أبريل 2021 - 22:33

عقد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس، اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية مع جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، حول عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المسؤولان خلال هذا الاجتماع عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة القائمة بين الرباط وباريس، مؤكدين إرادة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون في تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين، من خلال الحوار الدائم بين القائدين.

وأشاد لودريان بالتدبير النموذجي للمغرب لوباء “كوفيد-19″، مجددا دعم فرنسا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجدد بوريطة ولودريان التأكيد على إرادتهما في مواصلة التشاور، وتنسيق أعمالهما داخل الهيئات متعددة الأطراف والهيئات الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الرباط باريس جان إيف لودريان ناصر بوريطة

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‫تعليقات الزوار

3
  • belkhadir
    الخميس 8 أبريل 2021 - 22:44

    لا نريد من فرنسا الا التعبير عن موقف صريح من قضيتنا الوطنية: الصحراء المغربية، على غرار الولايات المتحدة الامريكية بدل التموقف في منطقة رمادية وذالك لابتزازنا واستغلالنا اقتصاديا .

    4
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  • سعد
    الخميس 8 أبريل 2021 - 22:56

    شراكة.ههه قل تبعية بلا متكثر فالكلام. الشراكة تحتاج علاقة ندية بين طرفين، أما بين طرفين احدهما مازال تابع للاخر فهذا مجرد هراء

    -3
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  • محمد
    الخميس 8 أبريل 2021 - 22:59

    خلال هذه المحادثة لابد من ذكر قظية الصحراء

    1
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