تطوير الشراكة يجمع بوريطة ووزير خارجية فرنسا

عقد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الخميس، اجتماعا عبر تقنية المناظرة المرئية مع جان إيف لودريان، وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، حول عدد من القضايا الثنائية ذات الاهتمام المشترك.

وأعرب المسؤولان خلال هذا الاجتماع عن ارتياحهما للعلاقات الممتازة القائمة بين الرباط وباريس، مؤكدين إرادة الملك محمد السادس والرئيس إيمانويل ماكرون في تعزيز الشراكة الاستثنائية بين البلدين، من خلال الحوار الدائم بين القائدين.

وأشاد لودريان بالتدبير النموذجي للمغرب لوباء “كوفيد-19″، مجددا دعم فرنسا للشراكة الاستراتيجية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وجدد بوريطة ولودريان التأكيد على إرادتهما في مواصلة التشاور، وتنسيق أعمالهما داخل الهيئات متعددة الأطراف والهيئات الدولية بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.