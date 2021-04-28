الشراكة مع القطاع الخاص ترفع الاستثمار وتحدث مناطق صناعية جديدة

يسعى المغرب إلى إحداث منطقتين صناعيتين جديدتين في جهة الدار البيضاء- سطات، عن طريق اللجوء إلى نموذج الشراكة مع القطاع الخاص بهدف الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل لفائدة الشباب الباحث عن فرص للعمل.
وفي هذا الصدد، أعادت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي ووكالة حساب تحدي الألفية-المغرب، مؤخرا، إطلاق طلب عروض بغرض تهيئة وتطوير وتدبير منطقتين صناعيتين بجهة الدار البيضاء-سطات، بعدما تمت مراجعة ملف الطلب بهدف تعزيز جاذبية المشروعين على ضوء تأثيرات جائحة “كورونا”.
ويهم طلب العروض، المفتوح إلى غاية 30 يونيو المقبل، الفاعلين في مجال تهيئة وتطوير المناطق الصناعية أو مناطق الأنشطة الاقتصادية المتوفرين على القدرات اللازمة لتهيئة فضاءات الاستقبال الصناعية التي تستجيب لحاجيات المستثمرين ولمتطلبات الاستدامة والإدماج الاجتماعي والمساواة والتكافؤ بين الجنسين.
وبموجب ذلك، سيتم توسيع منطقة صناعية بحد السوالم، وتطوير منطقة صناعية جديدة بالساحل-لخيايطة على مساحة إجمالية تناهز 111 هكتارا تمت تعبئتها وتوفيرها من قبل الحكومة وجرى الشروع في أشغال ربطها بمختلف الشبكات الضرورية في شهر دجنبر 2019.
وجرى اختيار هذين الموقعين الصناعيين بناء على مجموعة من المعايير؛ أبرزها الطلب والأثر الاقتصادي والجدوى المالية والمساحة الممكن تعبئتها، وانتفاء المخاطر الكبرى. وستمكن من تعزيز عرض العقار الصناعي بجهة الدار البيضاء-سطات، الذي يستجيب لحاجيات المستثمرين من حيث جودة البنيات التحتية والمرافق ومعايير التدبير.
ومن المتوقع أن تسهم المنطقتان الصناعيتان في الرفع من الاستثمارات الخاصة وإحداث فرص للشغل، حيث يرتقب أن يستقبل هذان الموقعان الصناعيان اللذان يمتدان على مساحة إجمالية تناهز 136 هكتارا حوالي 500 مقاولة صناعية باستثمارات إجمالية تقدر بـ4,3 مليارات درهم، لتخلق أكثر من 27 ألف منصب شغل مباشر.
ويأتي هذان المشروعان في إطار تفعيل محور “المناطق الصناعية النموذجية” ضمن برنامج التعاون “الميثاق الثاني”، الممول من طرف حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، ممثلة بهيئة تحدي الألفية، والذي عهد بتنفيذه لوكالة حساب تحدي الألفية-المغرب.
ويقترح مكون “المناطق الصناعية النموذجية” بلورة نموذج جديد لتطوير مناطق صناعية مستدامة وإعادة تأهيل مناطق صناعية قائمة؛ وذلك بالارتكاز على تشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص والاستدامة البيئية والاجتماعية. وسيستفيد هذا النموذج من تعبئة الاستثمار العمومي والاستفادة من استثمارات القطاع الخاص وخبرته في مجال تهيئة وتسويق وتدبير المناطق الصناعية.
وتقترح الحكومة أن تتكلف بإنجاز الدراسات التقنية والاقتصادية اللازمة وتعبئة العقار وتنفيذ أشغال ربط المناطق الصناعية بمختلف الشبكات خارج الموقع، على أن يقوم الطرف الخاص بتطوير المواقع المعنية من خلال إقامة البنيات الأساسية داخل هذه المواقع وتسويق وتدبير هذه المناطق من خلال توفير خدمات عالية الجودة للمقاولات.
جدير بالذكر أن برنامج التعاون “الميثاق الثاني” جرى توقيعه بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية في نونبر من سنة 2015؛ وذلك بهدف الرفع من جودة الرأسمال البشري وتحسين إنتاجية العقار. ويبلغ الغلاف المالي الذي رصدته هيئة تحدي الألفية للميثاق الثاني، الذي دخل حيز التنفيذ في 30 يونيو 2017، حوالي 450 مليون دولار أمريكي، تنضاف إليه مساهمة من الحكومة المغربية تعادل قيمتها على الأقل 15 في المائة من المساهمة الأمريكية.
وعُهد بتنفيذ الميثاق الثاني إلى وكالة حساب تحدي الألفية المغرب؛ وهي مؤسسة عمومية يديرها مجلس للتوجيه الإستراتيجي يرأسه رئيس الحكومة، ويضم من بين أعضائه ممثلين عن القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني. ويتمحور الميثاق، الذي يتم تنفيذه في غضون خمس سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، حول مشروعين، هما: “التربية والتكوين من أجل قابلية التشغيل” و”إنتاجية العقار”.
دائما أخبار زوينة على من هم معينون ‘ أي تابعون للقصر ‘ أو الأحزاب التابعة بالمعلوم له .
أما البيجيدي غير كاتشحطو فيهم رغم أنهم يستحقون الشحيط
أنا لم أعد أفهم شيئا في هذه البلاد : تتحدثون عن خلق أقطاب اقتضادية ، وخلق توازن بين الجهات …طيب : منطقة الجنوب الشرقي تكاد تكون غير محسوبة على المغرب : التهميش الذي تعانيه هذه المنطقة لا حد ولا حصر له : ورزازت ..زاكورة ..الراشدية …تنغير ..هذه المناطق ما موقعها من الإعراب ؟؟؟؟…واش ما زالت محسوبة على المغرب
عمل جميل….ولاكن فين هيا الاحياء الصناعية القديمة التي تموت مند 2001 مثل عين السبع….البرنوصي…روش نوار….والمزيد…..في هدا المناطق كثر التهميش والفقر….والشباب كلهم تعاطو لتجارة في عربات تريبرتور…والسلطة تتجري عليهم من منطقة الى اخرى…واصبحت منتشرة في جميع احياء الدارالبيضاء….ودكاكين القرب لم تعد نافعة ثماما…وخير دليل مجمع القرب الفردوس….مات ثماما
اليس لكبرى مدن الذاخل مدينة فاس العريقة في الطيب نصيب اوليس لها امكانيات محترمة وسكة حديدية وشباب متكون. او محتوم على شبابها البحث عن العمل بطنجة او الدار البيضاء …الخ ..لنفرغ المدينة من خيرة ابنائها!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!?
Je veux juste savoir la rentabilité de la zone technopole de Oujda et la zone industrielle
Pa rapport à l’investissement
La réalisation c’est une chose importante
Mais les ressources qui doivent faire venir les investisseurs sont quasiment absent
Alors c’est comme on gère l’immobilier
Ce n’est plus une zone industrielle
نريد التوزيع العادل للجهات …كيف لجهات تحصل على استثمارات و مصانع بينما هناك جهات بدون ولو مصنع واح كبير…اين التوزيع و العدالة المجالية
التركيز على محيط الدار البيضاء دون باقي الجهة يطرح أكثر من أسئلة. موقع لخيايطة الذي تهيء فيه المنطقة الثانية لا يختلف في شيء على منطقة تمدروست المتواجدة على الطريق السيار الدار البيضاء مراكش و بمحاذاة من المدخل الشمالي لمدينة سطات والسكك الحديدية البيضاء خريبكة مهيأة منذ عشر سنوات لكنها مهمولة ومنسية ولم ترقى للدور المتوخى منها!!!
لماذا لم يتم التفكير فيها وادخال فرحة على ابناء هذه المنطقة بخلق فرص للشغل كذلك؟؟؟
وكأي مواطن يسمع شعارات تكافؤ الفرص في الشغل وتهيئة المجال الاقتصادي المنصوص عليها كذلك في وثائق البلاد يمكن القول وفي أفق الاستحقاقات المقبلة، ان منطقة لخيايطة بدل المنطقة الصناعية بمدينة سطات أو تمدروست حملة انتخابوية قبل اوانها!!!
ومع ذلك لن تموت الشاوية وستظل شامخة قلب نابض وسط تراب المملكة.