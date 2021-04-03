الشراك ينسق كتابين جديدين لمؤسسة "مقاربات"

تواصل مؤسسة مقاربات نشر سلسلة منشورات، هذه المرة بكتابين جديدين من تنسيق عالم الاجتماع المغربي أحمد شراك.

وصدر حديثا كتابان معنونان بـ”ديداكتيك السوسيولوجيا” و”السوسيولوجيا في مغرب اليوم” نسقهما وقدَّمَهما السوسيولوجي أحمد الشراك، وأعد غلافهما الفنان السوري خلدون الأحمد.

ويتضمن الكتابان بحوثا محكمة لنخبة من أساتذة السوسيولوجيا بالجامعة المغربية، وفق منشور لمؤسسة مقاربات، من قبيل: عبد السلام الفراعي، حسن قرنفل، مصطفى محسن، عمر بنعياش، ابراهيم حمداوي، الحبيب امعمري، وعبد الرحيم العطري.

“مقاربات”

كما يتضمن المنشوران الحديثان أبحاثا لكل من الأساتذة: محمد سلام شكري، محمد اعبابو، لحسن خليل، أسماء بنعدادة، عز الدين الخطابي، محمد جحاح، عبد الفتاح الزين، كريمة الوزاني، عبد الغني زياني، عبد الكريم القنبعي، محمد اعراب، مريم بوزياني، كريمة الوزاني، عادل العمراوي، صفاء قدوري، حسناء العمراني، عياد أبلال، ابراهيم اجهبلي، ومصطفى العوزي.

وذكرت مؤسسة مقاربات أن الكتابين صدرا في إطار استراتيجية نشر ملفات الأعداد السابقة من مجلة مقاربات في كتب مستقلة، حيث كان “السوسيولوجيا في مغرب اليوم” محورا للعدد العاشر، و”ديداكتيك السوسيولوجيا” محورا للعدد السادس والعشرين.