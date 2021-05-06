الشرطة تجهض عملية للهجرة السرية بالناظور

الشرطة تجهض عملية للهجرة السرية بالناظور
صورة: هسبريس
الخميس 6 ماي 2021 - 22:16

أجهضت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة الناظور، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الخميس، عملية للهجرة السرية، مع توقيف شخص يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

وجرى توقيف المشتبه فيه بمنطقة “تمسمان”، التي تبعد بحوالي 80 كيلومترا عن مدينة الحسيمة، وهو في حالة تلبس بالتحضير لتنظيم عملية للهجرة السرية عبر المسالك البحرية وبرفقته ثمانية مرشحين للهجرة غير المشروعة، وفق ما ورد في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته فإن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية مكنت من حجز ثلاث سيارات خفيفة و20 هاتفا محمولا ومجموعة من معدات الملاحة البحرية عبارة عن 17 سترة للإنقاذ، إضافة إلى بوصلتين ومضختين للهواء وثمانية حاويات تضم 200 لتر من المحروقات ومبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم جميعا تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لكشف جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

الاتجار بالبشر الهجرة السرية مدينة الناظور منطقة الرّيف

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‫تعليقات الزوار

2
  • عبدو علي
    الخميس 6 ماي 2021 - 22:27

    يهل يعقل ان يغامر بحياته من اجل الهروب من بلده !!!؟يقول المثل هل يهرب احد من دار العرس !! ما يقدم عليه الناس هو عندما يفقدون الأمل في بلدهم ومعاناتهم اليومية مع البطالة والحكرة والظلم والاقصاء واللاعقاب وتجبر المفسدين والغنى الفاحش لرموز السلطة والسياسة والفساد !!
    وعليه عِوَض محاولة الاصلاح ومعرفة السبب يعاقب الضحايا !!
    طلقوا الشباب ارض الله واسعة

    2
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  • يوبا
    الخميس 6 ماي 2021 - 22:29

    كم تمنيت أني قرئت أن هنالك بديل لهاذه الهجرة.. ولاكن يا حصرتاه…

    0
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