الشرطة تحبط تهريب رزم الشيرا بـ"مارينا سمير"

أحبطت عناصر مفوضية الشرطة بميناء “مارينا سمير” بمدينة تطوان، خلال الساعات الأولى من صباح الاثنين، عملية تهريب دولي لشحنة تزن 880 كيلوغراما من مخدر الشيرا، كما أوقفت خمسة أشخاص للاشتباه في ارتباطهم بالشبكة الإجرامية المتورطة في هذه العملية.

وكانت عناصر الأمن الوطني العاملة بالميناء الترفيهي “مارينا سمير” قد تمكنت خلال هذه العملية من حجز 22 رزمة من مخدر الشيرا، كانت معدة للتهريب الدولي عبر المسالك البحرية، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات الميدانية المنجزة في هذه القضية عن توقيف المتورطين في حيازة ومحاولة تهريبها.

ويجري حاليا إخضاع المشتبه فيهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و45 سنة، لبحث قضائي من قبل المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الامتدادات المحتملة وطنيا ودوليا لهذا النشاط الإجرامي.