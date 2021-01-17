الشرطة تحبط عملية للهجرة السرية بميناء أكادير

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير من إحباط عملية للهجرة السرية، وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضحت من خلاله أنه جرى توقيف الأشخاص المشتبه فيهم بميناء الصيد البحري بمدينة أكادير، وهم في حالة تلبس بمحاولة تهجير 20 مرشحا للهجرة غير المشروعة على متن قارب للصيد.

إجراءات البحث، يضيف البلاغ، أوضحت أن المرشحين للهجرة غير المشروعة المضبوطين في هذه القضية يحملون جنسيات مختلفة، من بينهم مواطنون مغاربة وتسعة آخرون يحملون الجنسية المصرية واليمنية، مبرزا أن عملية التفتيش المنجزة أسفرت عن حجز ستة سترات للنجاة وهواتف محمولة ومبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.

وقد تم إخضاع جميع الموقوفين، يضيف البلاغ، للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.