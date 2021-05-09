الشرطة تحبط محاولة للهجرة السرية بالحسيمة

الشرطة تحبط محاولة للهجرة السرية بالحسيمة
صورة: خاص
الأحد 9 ماي 2021 - 00:36

أجهضت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الحسيمة عملية للهجرة السرية، وأوقفت شخصا يشتبه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر.

ووفق بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد تم توقيف المشتبه فيه خلال عملية أمنية بالقرب من الشريط الساحلي لمدينة الحسيمة وهو في حالة تلبس بالإعداد والتحضير لتهجير تسعة عشر مرشحا للهجرة السرية عبر المسالك البحرية.

وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز معدات لوجيستيكية لتسهيل عملية الهجرة السرية، ممثلة في زورقين مطاطيين ومحرك بحري ومضخات هوائية وصدريات وأطواق للنجاة، علاوة على خمس حاويات تضم 150 لترا من المحروقات.

وقد تم إيداع المشتبه فيه، البالغ من العمر 33 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، فيما تم إخضاع المرشحين للهجرة غير المشروعة لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الامتدادات والارتباطات المحتملة لهذه الشبكة الإجرامية.

الاتجار بالبشر الحسيمة الشرطة القضائية الهجرة السرية

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‫تعليقات الزوار

2
  • السعيدي
    الأحد 9 ماي 2021 - 01:15

    اتركوا الناس تمشي تدبر على راسها، وباراكا عليكم من لحيس الكابا للاسبان، راه ممسوقينش ليكم.

    4
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  • محمد لعيوني
    الأحد 9 ماي 2021 - 01:20

    هؤلاء سمعوا بان القضية حامضة مع الإسبان وأرادوا استغلال الوضع حيت تكاثرت عملية العجرة السرية أم ان تحسن الأحوال الجوية كانت السبب

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