الشرطة تحجز أطنانا من المخدرات بورشة‎ بالقنيطرة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة من حجز شحنات من مواد مخدرة بلغ وزنها الإجمالي ستة أطنان و902 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن العملية تأتي في إطار مواصلة الأبحاث والتحريات التي تباشرها الشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، على خلفية إحباط محاولة للتهريب الدولي لطنين و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا.

وذكر البلاغ أن إجراءات التفتيش المنجز بداخل ورشة لصناعة الحاويات المعدنية بالمنطقة القروية “حدادة”، التي تبعد بحوالي ستة كيلومترات عن مدينة القنيطرة، أسفرت عن حجز صندوقين حديديين بداخلهما 6 أطنان و902 كيلوغرام إضافية من مخدر الشيرا، ليصل مجموع شحنات المخدرات المحجوزة خلال هذه العملية إلى 8 أطنان و912 كيلوغراما، فضلا عن توقيف صاحب هذه الورشة البالغ من العمر 32 سنة.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف المساهمين والمشاركين المفترضين في هذا النشاط الإجرامي.