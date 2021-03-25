الشرطة تحجز طنين و10 كيلوغرامات من الشيرا

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة القنيطرة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الخميس، من حجز طنين و10 كيلوغرامات من مخدر الشيرا، وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أنه تم ضبط المشتبه فيه الأول في هذه العملية الأمنية النوعية بالمنطقة القروية “أولاد امليك”، التي تبعد بحوالي 12 كيلومترا عن مدينة القنيطرة، على متن سيارة نفعية. وقد أسفرت عملية التفتيش المنجزة على متن هذه الناقلة عن حجز طنين وعشرة كيلوغرامات من مخدر الشيرا مكونة من 67 رزمة، قبل أن تتمكن عناصر الشرطة من توقيف المشتبه فيه الثاني الذي كان يرافقه على متن سيارة أخرى.

وأضاف البلاغ ذاته أن الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية قادت إلى توقيف شخصين آخرين يشتبه في ارتباطهما بهذه الشبكة الإجرامية، وهما في حالة تلبس بحيازة بندقية للصيد و11 خرطوشة؛ قبل أن تظهر عملية تنقيطهما في قاعدة بيانات الأمن الوطني أنهما يشكلان موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

يشار إلى أنه جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الأشخاص المعنيين.