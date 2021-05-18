الشرطة تحبط محاولة دولية لتهريب المخدرات

أحبطت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة العيون، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، محاولة للتهريب الدولي للمخدرات، حيث حجزت طنا و264 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

العمليات الأمنية المنجزة في هذه القضية أسفرت عن توقيف شخصين يبلغان من العمر 26 و30 سنة، أحدهما من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

ووفق المصدر ذاته دائما، فإن إجراءات التفتيش التي تمت مباشرتها بمنطقة “بوكراع” مكنت من العثور على رزمتين من مخدر الشيرا، تزن 62 كيلوغراما، وذلك قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى حجز سيارتين و39 رزمة إضافية من نفس المخدر مطمورة بضواحي “كلتة زمور” التي تبعد بحوالي 200 كيلومترا شرق مدينة العيون.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين الضالعين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.