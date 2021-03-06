الشرطة تحجز نصف طن من "الشيرا" في فاس

الشرطة تحجز نصف طن من "الشيرا" في فاس
صورة: أرشيف
السبت 6 مارس 2021 - 20:20

تمكنت عناصر فرقة مكافحة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، السبت، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أوضحت من خلاله أنه تم تنفيذ هذه العملية النوعية بحي بنسودة بمدينة فاس، مباشرة بعد وصول المشتبه فيه على متن سيارة نفعية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخلها عن حجز 20 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها 500 كيلوغرام، علاوة على ضبط ثلاثة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 34 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا كشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

الحراسة النظرية الشرطة القضائية المؤثرات العقلية فاس

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