الشرطة تحجز 2286 كيلوغراما من مخدر الشيرا

حجزت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، طنين و286 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أنه تم، في السياق ذاته، توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في قضايا المخدرات والسرقة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية.

ووفق البلاغ ذاته فقد جرى توقيف المشتبه فيه بتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بالمنطقة القروية “سبت الزينات”، على مستوى الطريق الثانوية الرابطة ما بين مدينتي العرائش وطنجة، مباشرة بعد وصوله على متن سيارة نفعية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة داخلها عن حجز طنين و286 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 54 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف جميع المتورطين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.