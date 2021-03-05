الشرطة تحجز 3 أطنان من المخدرات بالجديدة

مكن تنسيق أمني بين عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بمدينة الجديدة ومصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، من إجهاض عملية للتهريب الدولي للمخدرات، وحجز ما مجموعه 3 أطنان و300 كيلوغرام من مخدر الشيرا.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن إجراءات البحث والتحري المنجزة في هذه القضية مكنت من رصد شاحنة تحمل لوحات ترقيم مزورة، محملة بشحنات المخدرات المحجوزة، والتي تخلى عنها سائقها على مستوى المنطقة القروية سيدي العابد بضواحي الجديدة، حيث تم العثور بداخلها على 100 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ وزنها الإجمالي ثلاثة أطنان و300 كيلوغراما.

المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، يضيف البلاغ، فتحت بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، فيما لا زالت التحريات جارية بغرض توقيف جميع المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وكذا رصد امتداداتها وارتباطاتها على الصعيدين الوطني والدولي.