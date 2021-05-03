الشرطة تحجز 30 كيلوغراما من الشيرا بمرتيل

الشرطة تحجز 30 كيلوغراما من الشيرا بمرتيل
صورة: و.م.ع
الإثنين 3 ماي 2021 - 21:14

أوقفت عناصر الشرطة القضائية بمدينة مرتيل ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 36 و55 سنة، أحدهم من ذوي السوابق القضائية، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

مصدر أمني قال إن توقيف المشتبه فيهم جاء بأحد الأحياء السكنية بمدينة مرتيل وهم في حالة تلبس بحيازة وترويج المخدرات، موردا أن عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية أسفرت عن حجز سيارتين خفيفتين وستة هواتف محمولة و30 كيلوغراما من مخدر الشيرا.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

الشرطة القضائية المؤثرات العقلية ترويج المخدرات مدينة مرتيل

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‫تعليقات الزوار

1
  • حسين عمري
    الإثنين 3 ماي 2021 - 21:27

    لانعرف وراء كثرة أخبار القبض على مروجي المخدرات هل هي جهود تبذل أم تمهيد لقرار تقنين زراعة الكيف..

    1
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