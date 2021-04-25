مصادرة 90 كيلوغراما من "الشيرا" بتطوان

أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان شخصا، يبلغ من العمر 46 سنة من ذوي السوابق القضائية؛ للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وكشف بلاغ لولاية الأمن بتطوان أن عملية توقيف المشتبه فيه تمت مباشرة بعد وصوله إلى مدينة تطوان على متن سيارة خفيفة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 90 كيلوغراما من مخدر الشيرا، وهاتفين محمولين ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات النشاط الإجرامي.

وأضاف المصدر ذاته أنه جرى إيداع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.