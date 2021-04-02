سلاح أمني يوقف شخصين في نواحي سطات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة سطات اضطرت – ليلة الخميس- الجمعة، لإشهار أسلحتها الوظيفية دون اللجوء إلى استعمالها خلال تدخل أمني لتوقيف شخصين من ذوي السوابق القضائية، يبلغان من العمر 23 و25 سنة، بعدما كانا في حالة اندفاع قوية، وعرضا سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية تدخلت من أجل توقيف المشتبه فيهما، بتنسيق مع مصالح الدرك الملكي بالمنطقة القروية “أولاد فريحة” ضواحي سطات، للاشتباه في تورط الشابين في قضية تتعلق بالسرقة المقرونة بالعنف، غير أنهما أبديا مقاومة عنيفة وهددا عناصر الأمن الوطني باستعمال السلاح الأبيض، وهو ما اضطر موظفي الشرطة لإشهار أسلحتهم الوظيفية بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عن الاعتداء المحتمل.

وأضافت المصادر نفسها أن التدخل الأمني أسفر عن توقيف المشتبه فيهما، قبل أن تمكن عملية التفتيش المنجزة داخل منزلهما من حجز ثلاثة أسلحة بيضاء، ودراجتين ناريتين وحقيبتين نسويتين، فضلا عن كمية من مخدر الشيرا وأقراص الهلوسة، وأربعة هواتف محمولة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من محصلات نشاطهما الإجرامي.

وجرى إخضاع المشتبه فيهما لتدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث التمهيدي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قصد كشف جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر، قبل عرضهما على ممثل الحق العام لاتخاذ القرار القانوني في حقهما.