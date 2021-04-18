الأمن يضبط العشرات بمقهى لتعاطي الشيشة

الأمن يضبط العشرات بمقهى لتعاطي الشيشة
صورة: أرشيف
الأحد 18 أبريل 2021 - 16:27

تمكنت العناصر الأمنية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بالناظور من توقيف حوالي 40 شخصا لخرقهم حالة الطوارئ الصحية وتجمعهم داخل مقهى للشيشة.

وحسب مصدر هسبريس، فقد داهمت العناصر الأمنية، في عملية محكمة، مقهى للشيشة وسط المدينة، وقامت بتوقيف صاحبها ومسيرها وعدد من الزبائن.

وأضاف المصدر ذاته أن عملية المداهمة أشرف عليها رئيس المنطقة الأمنية وباشا المدينة وعدد من العناصر الأمنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية.

وتشن العناصر الأمنية بالناظور منذ حلول شهر رمضان المبارك حملات ليلية صارمة لتوقيف مخالفي قانون حالة الطوارئ الصحية، التي أعلنت عنها الحكومة كإجراء وقائي لمنع تشفي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

تقديم الشيشة حالة الطوارئ الصحية حظر التنقل الليلي شرطة الناظور

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