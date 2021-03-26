الشرطة تعتقل مروج مخدرات بمدينة خنيفرة

تمكنت العناصر الأمنية المشرفة على السد القضائي التابع للمنطقة الإقليمية لأمن خنيفرة، زوال الجمعة، من إلقاء القبض على شخص في عقده الرابع وبحوزته كمية من مخدر الشيرا.

وحسب المعطيات التي وفرها مصدر مسؤول لهسبريس، فإن المصالح الأمنية المعنية تمكنت من حجز حوالي ثلاثة كيلوغرامات ونصف من مخدر الشيرا، كان الموقوف ينوي ترويجها بمدينة خنيفرة.

وأوضح المصدر ذاته أن المعني بالأمر كان قادما من مدينة مكناس عبر سيارة أجرة كبيرة، وتم العثور على المخدرات بحقيبته الخاصة التي وضعها في الصندوق الخلفي لسيارة الأجرة.

وبعد توقيف المعني بالأمر، تمت إحالته على فرقة الشرطة القضائية المحلية من أجل تعميق البحث معه وإخضاعه لتدابير الحراسة النظرية تنفيذا لتعليمات النيابة العامة.