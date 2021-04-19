عملية أمنية تفكك عصابة إجرامية في طنجة

حجزت عناصر فرقة مكافحة العصابات بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الاثنين، طنا و354 كيلوغراما من مخدر الشيرا وتوقيف تسعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 24 و55 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات.

وجرى توقيف المشتبه فيهم على مستوى الشريط الساحلي لمدينة طنجة، وذلك أثناء محاولتهم تنفيذ عملية للتهريب الدولي للمخدرات عبر المسالك البحرية، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهم على 38 رزمة من مخدر الشيرا بلغ مجموع وزنها طنا و354 كيلوغراما، وفق ما جاء في بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.