الشرطة تمنع مسيرة احتجاحية للطلبة في الجزائر

منعت الشرطة الجزائرية، للأسبوع الثاني، مسيرة الطلاب التي اعتادوا تنظيمها كل ثلاثاء واعتقلت عشرات الأشخاص منذ الصباح، كما انتشرت قوات الشرطة بشكل كبير في الساحات والشوارع الكبرى بوسط العاصمة، بحسب مراسل وكالة فرنس برس.

وشوهد انتشار كثيف غير مسبوق لقوات الشرطة في وسط العاصمة، لمنع أي تجمع أو مسيرة، خصوصا في ساحة الشهداء نقطة انطلاق مسيرة الطلاب الاعتيادية وساحة مريس اودان وفي شارعي ديدوش مراد وحسيبة بن بوعلي المكتظين بالمتسوقين تحضيرا لعيد الفطر.

وحاول الطلاب تغيير مكان انطلاق المسيرة من ساحة الشهداء إلى شارع ديدوش مراد؛ لكن الأعداد الكبيرة للشرطة والاعتقالات حالت دون إمكان أي تجمع.

وهناك أوقف رجال الشرطة بالزي المدني الطلاب الذين يقودون عادة المسيرة؛ أبرزهم الطالب عبد الرحمان آيت سعيد، الذي سبق اعتقاله وإطلاق سراحه مرات عديدة.

كما حاصرت الشرطة، قبيل صلاة الظهر، مسجد الرحمة، الذي يعد من أهم نقاط انطلاق تظاهرة الجمعة؛ لمنع مشاركة المصلين في مسيرة الطلاب.

وطلبت الشرطة أيضا من الصحافيين الذين حضروا لتغطية التظاهرة مغادرة المكان، مؤكدة “لن يكون هناك مسيرة اليوم”.

وهي المرة الثانية تمنع الشرطة مسيرة الطلاب منذ استئناف مسيرات الحراك نهاية فبراير.

وأوقفت الشرطة نحو عشرين شخصا؛ بينهم طلاب وأساتذة، أطلق سراحهم في آخر النهار.