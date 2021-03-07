الشرطة تنهي نشاط "مروّج ماحيا" في السراغنة

أوقفت مصالح المنطقة الأمنية بقلعة السراغنة شخصا متلبسا بحيازة حوالي 64 لترا من مسكر ماء الحياة، معدة للبيع.

وأوضحت مصادر هسبريس أن الشخص الموقوف، الذي يبلغ من العمر حوالي 60 سنة، له سوابق قضائية عديدة في مجال ترويج المخدرات والخمور بدون ترخيص، مضيفة: “تمت عملية الإيقاف على خلفية العمل الأمني الاعتيادي التي تقوم به مصالح المنطقة الأمنية لتجفيف مصادر المخدرات”.

وواصلت المصادر ذاتها: “تم فرض حراسة سرية على الشخص المعني إلى حين ضبطه متلبسا بحيازة حوالي 64 لترا من سائل ماء الحياة معدة للبيع داخل أكياس بلاستيكية، وقنينات من سعات مختلفة، بالإضافة إلى كيلوغرام ونصف الكيلوغرام من سنابل الكيف”.

وأفادت مصادر هسبريس بأن عملية البحث مع الشخص المعني بينت أنه موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني من أجل الجرم نفسه؛ ليجري، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة، الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث والتقديم أمام العدالة.