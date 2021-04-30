الشرطة توقف تونسيا بشبهة الاتجار بالمخدرات

أفادت مصادر هسبريس بأن عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمدينة بوزنيقة تمكنت، اليوم الجمعة، من توقيف مواطن تونسي يبلغ من العمر 45 سنة، يشكل موضوع أمر دولي بإلقاء القبض صادر في حقه من طرف السلطات القضائية الإيطالية، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي بالمخدرات.

وأوضحت المصادر ذاتها بأن توقيف هذا المواطن التونسي جرى خلال عملية أمنية بمدينة بوزنيقة، بعدما كشفت عملية تنقيطه بقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “أنتربول” أنه مبحوث عنه على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء بناء على طلب من السلطات القضائية الإيطالية، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكات إجرامية تنشط في الاتجار بالمخدرات.

وأمرت النيابة العامة المختصة بالاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، على ذمة مسطرة التسليم، وذلك بالموازاة مع إشعار السلطات الإيطالية بذلك قصد إرسال ملف التسليم.

وأكدت المصادر ذاتها أن توقيف المشتبه به يأتي في سياق علاقات التعاون الأمني الدولي، وكذا في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لملاحقة الأشخاص المبحوث عنهم على الصعيد الدولي في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.