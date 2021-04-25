شرطة مدينة تاوريرت توقف متحرشا بطفلة

شرطة مدينة تاوريرت توقف متحرشا بطفلة
صورة: أرشيف
الأحد 25 أبريل 2021 - 01:29

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر والتحرش الجنسي.

مصالح الأمن الوطني بمدينة تاوريرت كانت قد ضبطت المشتبه فيه بعد تغريره بفتاة قاصر تبلغ من العمر 8 سنوات، وتعريضها لتحرشات وإيحاءات جنسية داخل أحد الأسواق الشعبية بمدينة تاوريرت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 57 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.

التحرش التغرير تاوريرت‎ قاصر

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‫تعليقات الزوار

2
  • نطالب بحكم قاسي
    الأحد 25 أبريل 2021 - 01:43

    لاحول ولاقوة الا بالله . 49 عام تالفرق بيناتهم قد بنت ولدو . يجب الضرب من حديد لمن تسول له نفسه الفتك بطفولتنا ومستقبل اولادنا وبناتنا، يجب ان يكون الحكم قاسيا كي يكون عبرة لمن لايعتبر.

    0
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  • said
    الأحد 25 أبريل 2021 - 01:50

    لعنة الله عليك ياحيوان تتحرش بطفلة صغيرة في هذا الشهر الكريم. انت منحط بل انت حيوان دنيء. لعنة الله عليك الى يوم انت تستحق اكثر من السجن

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