شرطة مدينة تاوريرت توقف متحرشا بطفلة

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة تاوريرت شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالتغرير بقاصر والتحرش الجنسي.

مصالح الأمن الوطني بمدينة تاوريرت كانت قد ضبطت المشتبه فيه بعد تغريره بفتاة قاصر تبلغ من العمر 8 سنوات، وتعريضها لتحرشات وإيحاءات جنسية داخل أحد الأسواق الشعبية بمدينة تاوريرت.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه، البالغ من العمر 57 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى الشخص المعني.