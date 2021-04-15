الشرطة توقف متورطا في إضرام النار عمدا

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، الخميس، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار عمدا.

وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة مع مقطع فيديو يظهر المشتبه فيه وهو يقوم بإضرام النار عمدا في عربة للبضائع بحي العيون بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته ثم توقيفه.

وقد جرى إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.