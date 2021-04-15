الشرطة توقف متورطا في إضرام النار عمدا

أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمنطقة أمن الفداء مرس السلطان بمدينة الدار البيضاء، الخميس، شخصا يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بإضرام النار عمدا.
وكانت مصالح الأمن الوطني قد تفاعلت بسرعة مع مقطع فيديو يظهر المشتبه فيه وهو يقوم بإضرام النار عمدا في عربة للبضائع بحي العيون بمدينة الدار البيضاء، قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هويته ثم توقيفه.
وقد جرى إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقة لارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
شفت الفيديو لبارح وباين هاد الهروي خارج من دارهم وراجع ليها ومافخباروش كاينة كاميرا،جابها في راسو وقلب عليها
الحبس و طولو ليه، بغينا هاد الكائنات ينقارضو اذا ما بغاوش يشدو الطريق.
أخشى أن يتم القبض على من سجل هذا الفيديو.
لأنهم يقولون ممنوع ان ان تصور او تسجل فيديو لأي شخص الا بموافقته.
سؤال واذا كان لصا.
السلام عليكم
في هاذا الشهر المبارك .برغم من أن الشياطين الجن .مكبلة في السجن .طيلة هاذ الشهر .ولكن شياطين
الإنس. أشد خطورة من الأولى. لما نسمع ونرى من أفعال.
المشكل أن إضرام النار في ملك الغير عقوبته .تتراوح من 15الى20 سنة سجن .اللهم اهدنا واهد جميع المسلمين عل. بعضهم البعض .
أوصي من يريد ان يحمي نفسه .وعائلته ان يستعمل كميرات المراقبة .فهي تساعد حتى رجال الأمن
والله المستعان