الشرطة توقف منتميين إلى شبكة تهريب مخدرات

أوقفت عناصر المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة الرشيدية، بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، صباح الخميس، شخصين يشتبه في ارتباطهما بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وجرى توقيف المشتبه فيهما على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل مدينة الرشيدية، مباشرة بعد وصولهما على متن شاحنة قادمة من إحدى مدن شمال المملكة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن حجز 16 رزمة من مخدر الشيرا، بلغ مجموع وزنها 400 كيلوغرام وأربعة هواتف محمولة، علاوة على مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في كونها من عائدات هذا النشاط الإجرامي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما، البالغين من العمر 35 و37 سنة، تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكشف كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعنيين بالأمر.