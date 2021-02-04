الشرقاوي: توأمة بين مراكش ومدينة إسرائيلية

قبل توقيع كل من المغرب وإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية على إعلان ثلاثي مشترك في العاصمة الرباط؛ كانت هناك تحركات لنشطاء المجتمع المدني، لبناء جسر العلاقة بين مغاربة وآخرين من اللجنة اليهودية الأمريكية.
فرع نادي 41 العالمي بالمغرب، الذي يضم رجال الأعمال الذكور فقط فوق 40 سنة، كان وراء تنظيم حفل عمل بمراكش قبل الجائحة، حضره حوالي 60 شخصا من اللجنة اليهودية الأمريكية، برئاسة كبير حاخامات إيرلندا سابقا، والمدير الدولي للشؤون البين-دينية لهذه الهيئة دافيد روزان.
وعن هذا اللقاء، قال محمد الشرقاوي، الذي يرأس نادي 41، “كانت حفلة العمل ثمرة علاقة طويلة مع عدد كبير من يهود الولايات المتحدة الأمريكية، وخلالها تم توشيحي من طرف الحاخام”.
وفي لقاء مع هسبريس، قال الشرقاوي: “نشاطي بهذا النادي مكنني من نسج علاقات مع رجال أعمال وسياسيين يهود، ما جعلنا نفكر في إقامة هذه الأمسية، التي نظمت وقتها تحت شعار تعايش الأديان، لكن جلساتها الجانبية تناولت عودة العلاقات بين المغرب وإسرائيل”.
“بعد الزيارة الرسمية التي قام بها إلى المغرب المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي مائير بن شبات، هناك تحركات لعقد توأمة بين مدينة مراكش ومدينة إسرائيلية”، يضيف الناشط المدني.
وتابع الشرقاوي، الذي تم ترسيمه كقنصل شرفي لجمهورية التشيك، قائلا: “مباشرة بعد حفل استقبال اللجنة اليهودية الأمريكية، تلقيت دعوة رسمية من الحكومة الإسرائيلية لزيارة إسرائيل، التي أنوي القيام بها بعد رفع حالة الطوارئ الصحية”.
نعم نحن مع مصالح العليا للبلاد… مفيهاش الشك.. ولكن، الإندفاع بزاف والزربة ممزياناش… ديالاش توأمة هادي؟؟؟؟ أش جاب مراكش وتاريخ مراكش وناس مراكش لشي توأمة مع الاسرائيليين ؟؟؟ كيف تيقول المثل المغربي الحر… العداوة كاينة.. والصواب نديروه… تهافت المجتمع المدني على المجتمع الإسرائيلي أمر مرفوض… الله يهدينا…
أحيي هذه المبادرة العظيمة (توأمة بين مراكش ومدينة إسرائيلية) وأتمنى لها كل النجاح. نحن بحاجة إلى تعزيز قيم التسامح والصداقة والتفاهم في مجتمعنا.
خيب الله سعي كل مطبع مع ال صهيون. ماذا ستجني من توأمة بائسة ؟؟ قد تبني لكم بعض المستوطنات..
ياللعار وياللخزي.ندعو نحن بالمقابل إلى عقد توأمة بين وجدة أرض الرجال وبين غزة الأبية أرض المجاهدين والشهداء.لكم كنت أتمنى أن ألتقي بسيد اسماعيل هنية والسيد مشعل والشهيد أحمد ياسين .أولئك قوم صدقوا ما عاهدوا الله عليه. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر.وما بدلوا تبديلا.
اعوام طويلة وانتوما كتزبلوا فعباد الله من الدول الأخرى وكتتهموهم بعلاقتهم باسرائيل بدون وجه حق حتى انكشف عيبكم واتضح للعالم انكم لم تقاطعوا اسرائيل ثانية واحدة ، اما صاحبنا الذي لايعرف الهدف من التوئمة فهي مصالح اذا عملوا توئمة مع مدينة اسرائيلية فان ذلك يعني ان تلك المدينة غتبقى تدبر على مراكش بطونبيلات ومعدات نظافة قديمة او شايطة . ارجو النشر
شاهدوا اغنية ريموند البيضلوية : يا مراكش يا سيدي كل فارح بيك (للمرحوم حميد الزاهر)
لتكتشفوا حب مراكش في قلوب كل مغاربة اسرائيل …
هادان الثوئمان متى ولدوا إختاروا لهم أم واب واحتفلوا بها الحدث لتكميل الاحجية
و هل مراكش ملك للشرقاوي أو غيره حتى يهديها للصهاينة، أهل مراكش ناس شرفاء ذوو عزة و كرامة و نفوس تأبى وسمها بالعار و هيهات هيهات أن يوافقك على رأيك أحد، المخزن بكل جبروته و تسلطه لا يقدم على هذه الحماقات و هؤلاء الذين يسمون مجتمع وثني قبح الله سعيهم يجرون وراء المال و لو باعوا أولادهم و زوجاتهم .