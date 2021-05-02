الشغب وخرق الطوارئ وراء توقيف 10 أفراد

الشغب وخرق الطوارئ وراء توقيف 10 أفراد
صورة: أرشيف
الأحد 2 ماي 2021 - 12:13

أوقفت عناصر الشرطة بولاية أمن الدار البيضاء، مساء السبت، عشرة أشخاص، من بينهم ثلاثة قاصرين، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وتعييب ممتلكات خاصة وإحداث الشغب وتبادل العنف المرتبط بالرياضة.

المديرية العامة للأمن الوطني أوضحت في بلاغ لها، توصلت به هسبريس، أن المشتبه فيهم، المحسوبين على فصيل مشجعي ناد لكرة القدم بالدار البيضاء، كانوا قد تبادلوا العنف والرشق بالحجارة مع أعضاء فصيل منافس، مما تسبب في إحداث خسائر مادية بخمس عشرة سيارة خاصة كانت مستوقفة بمنطقة مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الراشدين تحت تدبير الحراسة النظرية، بينما جرى إيداع القاصرين تحت المراقبة بفرقة الأحداث، وذلك على خلفية البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بغرض الكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا توقيف كافة المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أمن الدار البيضاء الشغب تعييب ممتلكات خاصة خرق الطوارئ

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