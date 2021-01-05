الشفاء من "كورونا" بالمغرب يتجاوز المعدل العالمي

تجاوز معدل الشفاء من فيروس “كورونا” المستجد في المغرب، المعدل العالمي.
وبلغت نسبة التعافي بالمملكة، إلى حدود يوم الأحد الماضي، 93,5 في المائة؛ فيما المعدل العالمي يقدر بـ70,7 في المائة.
وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة إلى حدود التاريخ ذاته 443802 حالة، بمعدل إصابة تراكمي بلغ 1222,1 لكل مائة ألف نسمة.
وبلغ عدد الوفيات 7538، بمعدل فتك قدر بـ1,7 في المائة. أما عدد المتعافين، فوصل إلى 414972 حالة.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ على مستوى مؤشرات الإصابة بـ”كوفيد 19″، فإن عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة وأقسام الإنعاش لا يزال يعرف تزايدا ملحوظا، وبلغ خلال الأسبوع الماضي 1128 حالة حتى الأحد الماضي.
وحلّ المغرب في الرتبة الـ31 عالميا من حيث عدد الحالات المسجلة، وفي الرتبة الـ37 من حيث عدد الوفيات متراجعا بمركزين، وأيضا الرتبة الـ39 من حيث عدد الكشوفات التي يتم إجراؤها، والتي هي الأخرى سجلت فيها المملكة تراجعا برتبتين.
اذن ماذا تنتظرون لرفع القيود والحصار المفروض على المدن.
لقد.دمرتم الاقتصاد وكل يوم من الحجر يزيد في تدمير التجار والشركات.
وسنحتاج سنوات طويلة للتعافي
وذلك لانخفاض نسبة الشيخوخة ببلادنا ، نعم المعدل المغرب احسن من المانيا لا لان المغرب احسن او متطور من المانيا فقط لان بالمانيا اصلا كل المصابين من كبار السن بحالة حرجة و اغلبهم يموت .لو كانت نسبة العجزة و كبار السن بالمغرب كالمانيا متلا لكانت الكارتة العضمى في معدل الوفيات .
كنشوف دابا الاخبار اوكنتسنا بيان اللجنة العلمية اللي قاليك غادي ايكون اليوم بخصوص اللقاح .الساعة ما كاين والوا نفس الهضرة كيعاودوها احفظناها.واش هادوا كيتفلاو .الى ماكاين لا ليقاح لا والوا قولوها او هنيونا.الاعصاب ركبونا بزاف هادشي.
الحمد لله.. الله يشافي كل مريض.. وبالنسبة للأصحاء مزيدا من الاحتياطات لكي نتجنب هذا الفيروس ونجنب نقله للأعزاء علينا..
الحمد لله و الشكر لله أما وزارة قلة الصحة فلا دخل لها في هذه النسبة من الشفاء
إنشاء الله نسمع على بلادي الحبيبة أن نسبة الشفاء وصلت 100% بإذن الله ويرفع عنا هذا البلاء في اقرب وقت والله توحشت المغرب او توحشت نزور القبر ديال أبي وأمي رحمهما الله ورحم جميع موتى المسلمين ؛ الدولة المغربية دايرة الخدما ديالها وأطلب من المواطنين يكونوا في المستوى المعهود بهم ؛ ارحوكم ديروا الكمامة والتباعد ؛ ديروا قدام عينيكوم الوالظين ديالكوم حيث المناعة عندهوم ضعيفة .
من جهة اخرى بلا ماتستعجلوا اللقاح والله إن الدولة وعلى رأسهم ملك البلاد حفظه الله ماباغيين غير المصلحة ديالكوم حيت كاينتاظروا المعطيات من الدول لي بدات كاتلقح لانه هناك مضاعفات لجميع اللقاحات والتي بدأت تظهر ……….لذلك خير وسيلة هي الوقاية ….
أبعد الله عنا هذا الوباء …أتمنى لكم ذوام الصحة والعافية .
سلام اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين وارفع عنا هدا الوباء قريبا انشاء الله
الحمد لله رب العالمين اللهم ارفع عنا هذا الوباء
Silence radio… des testes pcr réduit . alors que en europe les testes explosent. le vaccin ????? est il safe . est il dangereux il y a des gens en Europe qui on pris le vaccin et qui sont mort . e ils sont sur le billard pour etre otopcie . vous ne dites pas la vérité sur nos cobayes marocains combien de gens volontiers sont morts ?? je préfère attendre pour voir les pays qui on choisit le meme vaccin que le maroc eux ils parlent . et ce n est pas prometteur.