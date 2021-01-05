الشفاء من "كورونا" بالمغرب يتجاوز المعدل العالمي

تجاوز معدل الشفاء من فيروس “كورونا” المستجد في المغرب، المعدل العالمي.

وبلغت نسبة التعافي بالمملكة، إلى حدود يوم الأحد الماضي، 93,5 في المائة؛ فيما المعدل العالمي يقدر بـ70,7 في المائة.

وبلغ مجموع الإصابات المؤكدة إلى حدود التاريخ ذاته 443802 حالة، بمعدل إصابة تراكمي بلغ 1222,1 لكل مائة ألف نسمة.

وبلغ عدد الوفيات 7538، بمعدل فتك قدر بـ1,7 في المائة. أما عدد المتعافين، فوصل إلى 414972 حالة.

وعلى الرغم من التحسن الملحوظ على مستوى مؤشرات الإصابة بـ”كوفيد 19″، فإن عدد الأشخاص الموجودين في العناية المركزة وأقسام الإنعاش لا يزال يعرف تزايدا ملحوظا، وبلغ خلال الأسبوع الماضي 1128 حالة حتى الأحد الماضي.

وحلّ المغرب في الرتبة الـ31 عالميا من حيث عدد الحالات المسجلة، وفي الرتبة الـ37 من حيث عدد الوفيات متراجعا بمركزين، وأيضا الرتبة الـ39 من حيث عدد الكشوفات التي يتم إجراؤها، والتي هي الأخرى سجلت فيها المملكة تراجعا برتبتين.