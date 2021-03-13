الشفاء من كورونا 97,3% بالمغرب و1,5 ملايين ينالون جرعة اللقاح الثانية

الشفاء من كورونا 97,3% بالمغرب و1,5 ملايين ينالون جرعة اللقاح الثانية
صورة: منير امحيمدات
السبت 13 مارس 2021 - 19:00

بلغ عدد المغاربة الذين تلقوا الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى حدود اليوم السبت 4.210.770 شخصا، فيما بلغ عدد الذين استفادوا من الحقنة الثانية 1.471.738، حسب إحصائيات لوزارة الصحة.

وفيما يخص الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، فقد سجلت مصالح وزارة الصحة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 451 إصابة، وحالتي وفاة.

من جهة أخرى؛ تعافى من “كوفيد-19” 519 شخصا بناء على المعطيات الرسمية، أما الحالات النشطة فهي في حدود 4457 حتى الآن.

وأنجز المغرب في الـ24 ساعة الأخيرة 11923 تحليلا مخبريا، ليبلغ إجمالي التحاليل منذ ظهور الوباء 5.3 ملايين تحليل، بينما أفادت وزارة الصحة بأن نسبة الفتك بقيت مستقرة في 1.8 في المائة، أما نسبة التعافي فبلغت 97.3 في المائة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على جهة الدار البيضاء سطات بـ307 حالات، وجهة مراكش آسفي بـ35 حالة، وجهة الشرق بـ 30 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ26 حالة.

وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، تم إحصاء 19 حالة جديدة، ورصدت 14 حالة في جهة سوس ماسة، و6 حالات في جهة كلميم واد نون.

كما رصدت 5 حالات في جهة درعة تافيلالت، ومثلها في جهة العيون الساقية الحمراء، وحالتان في جهة الداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة في كل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس مكناس.

وفيما يخص حالتي الوفاة المسجلتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد تم تأكيد رصدهما في كل من سيدي قاسم وسيدي إفني.

الوضعية الوبائية لقاح كورونا نسبة التعافي وزارة الصحة

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

6
  • الشريف
    السبت 13 مارس 2021 - 19:21

    بسبب الصراع المحتدم على اللقاحات عالميا وجب على وزارة الصحة دعوة المواطنين لاجراء تحاليل مخبرية سيرولوحية .من لديه مناعة طبيعية واكتسب اجساما مضادة لا يجب ان يلقح .التلقيح فقط لمن ليس لديه مناعة كافية وبهذا سنتمكن من ايقاف هذه المصيبة نهائيا.

    22
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Mouatene
    السبت 13 مارس 2021 - 19:22

    الحمد لله ,وحلو نعيباد الله تخدم على وليداتها,ولا نتوما كاع مامسوقين ,حيت الصالير دايز دايز

    10
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • هشام متسائل
    السبت 13 مارس 2021 - 19:23

    نسبة التعافي من كورونا 97.3٪ إذن كورونا مرض خطير جدا
    خصوصا أن أغلبية الوفيات من الأشخاص ذوي الهشاشة الصحية و حاملي إمراض مزمنة مثل السكري و القلب و الشرايين
    فعلا مرض خطير جدا

    2
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • Hicham
    السبت 13 مارس 2021 - 19:26

    الحمد لله على كل حال و رحم الله جميع المتوفين. السؤال الذي يطرح نفسه هل وصل المغرب لمرحلة مناعة القطيع؟ و مع العدد اللابأس به من الملقحين ألم يحن الوقت لتخفيف حالة الطوارئ بالمغرب ؟

    4
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • متتبع
    السبت 13 مارس 2021 - 19:29

    الأرقام المعلن عنها جد مشجعة ،فالمواطنون الذين يتوفون بالففسة ربما أكثر بكثير عن أأرقام covid19, أعانكم الله

    0
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق
  • [email protected]
    السبت 13 مارس 2021 - 19:44

    اه ياصلاتي صلاة لتراويح التي اشتقت اليها…….. أتمنى دلك…. لان العبد منا.. سيحاسب عن صلاته ،،، فجزاء….. المساجد تفتح لان الحمد لله الاصابات في انخفاظ…..؟؟.

    -1
    أضف تعليق أعلى الصفحة تعليق غير لائق

24 ساعة

صوت وصورة

صوت وصورة
وهبي .. القاسم والمعارك‎
السبت 13 مارس 2021 - 17:29 2

وهبي .. القاسم والمعارك‎

صوت وصورة
خلافات زوجية تنتهي بفاجعة
السبت 13 مارس 2021 - 16:59 9

خلافات زوجية تنتهي بفاجعة

صوت وصورة
تلوث نهر أبي رقراق
السبت 13 مارس 2021 - 15:59 12

تلوث نهر أبي رقراق

صوت وصورة
قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد
السبت 13 مارس 2021 - 12:34 1

قنطرة تاريخية نواحي أبي الجعد

صوت وصورة
الاستعمال الطبي للقنب الهندي
السبت 13 مارس 2021 - 11:32 18

الاستعمال الطبي للقنب الهندي

صوت وصورة
"كوسومار" تفتتح مركزا للتعلم
الجمعة 12 مارس 2021 - 12:11 1

"كوسومار" تفتتح مركزا للتعلم