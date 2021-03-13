الشفاء من كورونا 97,3% بالمغرب و1,5 ملايين ينالون جرعة اللقاح الثانية

بلغ عدد المغاربة الذين تلقوا الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى حدود اليوم السبت 4.210.770 شخصا، فيما بلغ عدد الذين استفادوا من الحقنة الثانية 1.471.738، حسب إحصائيات لوزارة الصحة.

وفيما يخص الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، فقد سجلت مصالح وزارة الصحة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 451 إصابة، وحالتي وفاة.

من جهة أخرى؛ تعافى من “كوفيد-19” 519 شخصا بناء على المعطيات الرسمية، أما الحالات النشطة فهي في حدود 4457 حتى الآن.

وأنجز المغرب في الـ24 ساعة الأخيرة 11923 تحليلا مخبريا، ليبلغ إجمالي التحاليل منذ ظهور الوباء 5.3 ملايين تحليل، بينما أفادت وزارة الصحة بأن نسبة الفتك بقيت مستقرة في 1.8 في المائة، أما نسبة التعافي فبلغت 97.3 في المائة.

وتوزعت الإصابات الجديدة على جهة الدار البيضاء سطات بـ307 حالات، وجهة مراكش آسفي بـ35 حالة، وجهة الشرق بـ 30 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ26 حالة.

وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، تم إحصاء 19 حالة جديدة، ورصدت 14 حالة في جهة سوس ماسة، و6 حالات في جهة كلميم واد نون.

كما رصدت 5 حالات في جهة درعة تافيلالت، ومثلها في جهة العيون الساقية الحمراء، وحالتان في جهة الداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة في كل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس مكناس.

وفيما يخص حالتي الوفاة المسجلتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد تم تأكيد رصدهما في كل من سيدي قاسم وسيدي إفني.