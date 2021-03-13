الشفاء من كورونا 97,3% بالمغرب و1,5 ملايين ينالون جرعة اللقاح الثانية

بلغ عدد المغاربة الذين تلقوا الحقنة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى حدود اليوم السبت 4.210.770 شخصا، فيما بلغ عدد الذين استفادوا من الحقنة الثانية 1.471.738، حسب إحصائيات لوزارة الصحة.
وفيما يخص الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد، فقد سجلت مصالح وزارة الصحة في الأربع والعشرين ساعة الأخيرة 451 إصابة، وحالتي وفاة.
من جهة أخرى؛ تعافى من “كوفيد-19” 519 شخصا بناء على المعطيات الرسمية، أما الحالات النشطة فهي في حدود 4457 حتى الآن.
وأنجز المغرب في الـ24 ساعة الأخيرة 11923 تحليلا مخبريا، ليبلغ إجمالي التحاليل منذ ظهور الوباء 5.3 ملايين تحليل، بينما أفادت وزارة الصحة بأن نسبة الفتك بقيت مستقرة في 1.8 في المائة، أما نسبة التعافي فبلغت 97.3 في المائة.
وتوزعت الإصابات الجديدة على جهة الدار البيضاء سطات بـ307 حالات، وجهة مراكش آسفي بـ35 حالة، وجهة الشرق بـ 30 حالة، وجهة طنجة تطوان الحسيمة بـ26 حالة.
وفي جهة الرباط سلا القنيطرة، تم إحصاء 19 حالة جديدة، ورصدت 14 حالة في جهة سوس ماسة، و6 حالات في جهة كلميم واد نون.
كما رصدت 5 حالات في جهة درعة تافيلالت، ومثلها في جهة العيون الساقية الحمراء، وحالتان في جهة الداخلة وادي الذهب، وحالة واحدة في كل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة فاس مكناس.
وفيما يخص حالتي الوفاة المسجلتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فقد تم تأكيد رصدهما في كل من سيدي قاسم وسيدي إفني.
بسبب الصراع المحتدم على اللقاحات عالميا وجب على وزارة الصحة دعوة المواطنين لاجراء تحاليل مخبرية سيرولوحية .من لديه مناعة طبيعية واكتسب اجساما مضادة لا يجب ان يلقح .التلقيح فقط لمن ليس لديه مناعة كافية وبهذا سنتمكن من ايقاف هذه المصيبة نهائيا.
الحمد لله ,وحلو نعيباد الله تخدم على وليداتها,ولا نتوما كاع مامسوقين ,حيت الصالير دايز دايز
نسبة التعافي من كورونا 97.3٪ إذن كورونا مرض خطير جدا
خصوصا أن أغلبية الوفيات من الأشخاص ذوي الهشاشة الصحية و حاملي إمراض مزمنة مثل السكري و القلب و الشرايين
فعلا مرض خطير جدا
الحمد لله على كل حال و رحم الله جميع المتوفين. السؤال الذي يطرح نفسه هل وصل المغرب لمرحلة مناعة القطيع؟ و مع العدد اللابأس به من الملقحين ألم يحن الوقت لتخفيف حالة الطوارئ بالمغرب ؟
الأرقام المعلن عنها جد مشجعة ،فالمواطنون الذين يتوفون بالففسة ربما أكثر بكثير عن أأرقام covid19, أعانكم الله
اه ياصلاتي صلاة لتراويح التي اشتقت اليها…….. أتمنى دلك…. لان العبد منا.. سيحاسب عن صلاته ،،، فجزاء….. المساجد تفتح لان الحمد لله الاصابات في انخفاظ…..؟؟.