الشودري تحتفي برمضان بأغنية "قدومك فرحة"

أصدرت الفنانة سلوى الشودري أغنية جديدة من ألحانها حملت عنوان “قدومك فرحة”، وهي للشاعر المصري هداية مدني، ومن توزيع الفنان محمد بنلعلاوي، وإخراج عبد العلي التوفيق .

ووفق الشودري فإن كلمات الأغنية “تعبر عن فرحة المسلمين بهذا الشهر الفضيل، وتحث على مكارم الأخلاق وإحسان الناس بعضهم لبعض، كما تصف أجواء رمضان المفعمة بالأحاسيس الروحانية والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بكل الطرق، في قالب فني جديد مغاير لما تعارف عليه بالنسبة للأغنية الدينية، إذ حاولت أن يكون اللحن انسيابيا خفيفا على الأذن حتى يسهل ترديده”.

وعن هذه الأغنية يقول الناقد علي عبد الله: “هي منجز فني يضاف إلى سجل الشودري الحافل بالإبداع. ومن وجهة نظري فإن هذا العمل يعد أقرب إلى الغناء منه إلى الابتهالات التقليدية أو المتعارف عليها، إذ أحيط بإيقاع خفيف ومرح، منسجماً مع الإخراج وحركة الكاميرات والوجه الباسم المتفائل”.