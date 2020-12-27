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‫تعليقات الزوار

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  • من خارج الوطن
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 14:00

    لمس الشوكولاتة باليد و تقديمها للزبون بدون قفازات لك الله أيها الوطن

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  • ابو سعد الراشيدي
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 14:14

    حرام باجماع العلماء التهنئة في أعياد المشركين الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا و كل من اعان او دلّ او شارك من قريب او بعيد في هذه المناسبة المفرطة فهو داخل في عموم قوله عليه السلام ” من تشبه بقوم فهو منهم” ، اقرؤوا كتاب ‘’اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم’’حتى تدركوا الشر الذي انتم عليه اللهم اني قد بلغت اللهم فاشهد . اليوم تفرحون و غدا تندمون إنما هي أيام و توضعون في القبور و آنذاك سينفعهم علان او فلان و يومئذ تعضون على الأنامل يا ليتنا لم نتخذ فلانا و علانا اخلاء . الأمر عصيب يا مسلمين انتهوا خيرا لكم و الله أنكم على خطر. و من كان مبتلى فليستتر فالحق واحد و لا يعلى عليه و الحق الحق أقول و بالله التوفيق.

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  • مواطن
    الأحد 27 دجنبر 2020 - 14:19

    علاش ولاو شي مغاربة كيدخلو الفرنسية فهضرتهم كتر من لقياس وعلاش بنادم كيحتفل براس العام مزال مقدرتش نستوعب ونفهم هادشي لي كيوقع فالمجتمع ديالنا

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