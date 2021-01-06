"الشيرا" و"الكيف" يطيحان بشخصين في وزان‬

أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم وزان، الأربعاء، مواطنين يتحدران من دولتين إفريقيتين جنوب الصحراء، وبحوزتهما كمية مهمة من مخدر “الشيرا” ومسحوق “الكيف”، وفق ما أكدته مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية.

وحسب المصادر ذاتها، فإن الأمر يتعلق بشاب من بوركينا فاسو ومواطن آخر من غينيا، ويبلغان من العمر، على التوالي، 29 و32 سنة، إذ تم توقيفهما على متن سيارة خفيفة تعود ملكيتها لإحدى وكالات كراء السيارات بالدار البيضاء.

وأسفرت عملية التفتيش عن حجز 8 كيلوغرامات من مخدر “الشيرا”، وكمية مهمة من مسحوق “الكيف”، كانت مخبأة بعناية داخل المركبة، ليتم وضع الموقوفين رهن تدبير الحراسة النظرية، لفائدة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بغية الكشف عن كافة الملابسات، وتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذا النشاط الإجرامي.