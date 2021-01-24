الشيلي تهزم المغرب في بطولة العالم لكرة اليد

الشيلي تهزم المغرب في بطولة العالم لكرة اليد
صورة: أ.ف.ب
الأحد 24 يناير 2021 - 17:57

تغلب منتخب الشيلي على المنتخب الوطني المغربي بحصة 28 ـ 17، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد؛ المقامة حاليا في مصر.

وأنهى المنتخب الشيلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14 ـ 12، قبل أن يواصل التقدم في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه، ليرفع منتخب الشيلي رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الأول بالمجموعة، بينما يحتل المنتخب المغربي المركز الثالث برصيد نقطتين.

المنتخب المغربي بطولة العالم كرة اليد منتخب الشيلي

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