الشيلي تهزم المغرب في بطولة العالم لكرة اليد

تغلب منتخب الشيلي على المنتخب الوطني المغربي بحصة 28 ـ 17، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد؛ المقامة حاليا في مصر.
وأنهى المنتخب الشيلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14 ـ 12، قبل أن يواصل التقدم في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه، ليرفع منتخب الشيلي رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الأول بالمجموعة، بينما يحتل المنتخب المغربي المركز الثالث برصيد نقطتين.
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