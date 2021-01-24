الشيلي تهزم المغرب في بطولة العالم لكرة اليد

تغلب منتخب الشيلي على المنتخب الوطني المغربي بحصة 28 ـ 17، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الثانية بكأس الرئيس ببطولة العالم لكرة اليد؛ المقامة حاليا في مصر.

وأنهى المنتخب الشيلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 14 ـ 12، قبل أن يواصل التقدم في الشوط الثاني ويحسم اللقاء لصالحه، ليرفع منتخب الشيلي رصيده إلى أربع نقاط، في المركز الأول بالمجموعة، بينما يحتل المنتخب المغربي المركز الثالث برصيد نقطتين.