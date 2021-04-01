الصحافة السعودية تثني على المغربي مراد باتنة

الصحافة السعودية تثني على المغربي مراد باتنة
صورة: مواقع التواصل الاجتماعي
الخميس 1 أبريل 2021 - 18:44

أثنت الصحافة السعودية، الخميس، على المغربي مراد باتنة، لاعب نادي الفتح السعودي.

وأكدت صحيفة “الرياضية” أن باتنة لعب دورا محوريا في بلوغ فريقه المربع الذهبي لكأس خادم الحرمين الشريفين.

ووقع الخط الأمامي للفتح 4 أهداف في الكأس، كان نصيب اللاعب المغربي منها ثنائية، بالإضافة إلى تقديمه تمريرة حاسمة.

وأحرز باتنة هدفا في مباراة الثمن أمام الهلال، وقدم تمريرة الهدف الثاني لزميله الجزائري سفيان بن دبكة.

وافتتح البالغ من العمر 30 عاما ثنائية الفتح في شباك اتحاد جدة، ضمن ربع النهائي.

واختتمت “الرياضية” بأن باتنة يمتاز بخاصيتي الاختراق والتسديد، من خلال أهدافه السبعة مع الفتح، سواء في الكأس أو دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ويواجه الفتح التعاون، في نصف النهائي، الأحد المقبل، على أرضية ملعب “مدينة الملك عبد الله الرياضية”.

الصحافة السعودية كأس خادم الحرمين الشريفين مراد باتنة نادي الفتح

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