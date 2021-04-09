الصحافي الريسوني يعلن الإضراب عن الطعام

بعد ما يقرب من سنة من سجنه، أعلن الصحافي سليمان الريسوني، الخميس، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، “احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطيا لمدة ما يقارب سنة دون محاكمة، في غياب أدلة تدينه”، وفق منشور لزوجته خلود المختاري.

ويأتي هذا الإضراب عن الطعام بعد إضرابين إنذاريين خاضهما سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور.

وكتبت زوجة الريسوني أن حياته “منذ هذا اليوم ستدخل منعرجا آخر، هو الحرية والعدالة أو الموت”.

واعتقل الريسوني عقب شكاية مشتكٍ يعرف باسمه المستعار “آدم محمد”، يتهمه فيها بالتحرش والاعتداء الجنسي، وهو ما ينفيه المدعى عليه ويتمسك ببراءته منه.

ورفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء منح السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني.

يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق أن دعت إلى الإفراج على سليمان الريسوني، “تفعيلا لضمانات الحقّ في المحاكمة العادلة”، واستنكرَت “الهجومات وأشكال الوصم والكراهية التي يتعرّض لها مجتمع الميم”.

وتولّى سليمان الريسوني رئاسة تحرير جريدة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، بعد سجن مديرها السابق توفيق بوعشرين الذي يقضي سنته الثالثة في سجن عين البرجة بالدار البيضاء، عقب حكم بـ 15 سنة سجنا نافذا.