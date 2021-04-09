الصحافي الريسوني يعلن الإضراب عن الطعام

بعد ما يقرب من سنة من سجنه، أعلن الصحافي سليمان الريسوني، الخميس، دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام، “احتجاجا على اعتقاله التعسفي، وسجنه احتياطيا لمدة ما يقارب سنة دون محاكمة، في غياب أدلة تدينه”، وفق منشور لزوجته خلود المختاري.
ويأتي هذا الإضراب عن الطعام بعد إضرابين إنذاريين خاضهما سليمان الريسوني، رئيس تحرير جريدة “أخبار اليوم” المتوقفة عن الصدور.
وكتبت زوجة الريسوني أن حياته “منذ هذا اليوم ستدخل منعرجا آخر، هو الحرية والعدالة أو الموت”.
واعتقل الريسوني عقب شكاية مشتكٍ يعرف باسمه المستعار “آدم محمد”، يتهمه فيها بالتحرش والاعتداء الجنسي، وهو ما ينفيه المدعى عليه ويتمسك ببراءته منه.
ورفضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء منح السراح المؤقت للصحافي سليمان الريسوني.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سبق أن دعت إلى الإفراج على سليمان الريسوني، “تفعيلا لضمانات الحقّ في المحاكمة العادلة”، واستنكرَت “الهجومات وأشكال الوصم والكراهية التي يتعرّض لها مجتمع الميم”.
وتولّى سليمان الريسوني رئاسة تحرير جريدة “أخبار اليوم”، المتوقفة عن الصدور، بعد سجن مديرها السابق توفيق بوعشرين الذي يقضي سنته الثالثة في سجن عين البرجة بالدار البيضاء، عقب حكم بـ 15 سنة سجنا نافذا.
الزفزافي حاول ان يضغط على الدولة قبلك مرارا وتكرارا بالاضراب عن الطعام لكن كل محاولاته باءت بالفشل ولم تنجح ولا واحدة منها، وفي الأخير استسلم لمصيره،،
الوطنية هي حب الوطن و الولاء له من دون غيره من الأوطان الأخرى! الوطنية هي الشعور بفخر الحماية و ليس الشعور بعار،مهانة التنكيل والاضطهاد في داخل أو خارج الوطن! الوطنية هي الحماية والكرامة مقابل الولاء للوطن وليس للأشخاص والمجموعات الأليغارشية الفاسدة المفسدة والخائنة!المواطنة تمتع كامل بالحقوق السياسية،الاجتماعية،الثقافية والمدنية مقابل أداء الواجبات المرتبطة بنفس هذه المستويات والأبعاد!الوطنية بدون المواطنة عبث، شعار و نفاق!الوطنية بدون المواطنة من طباع الأنظمة الاستبدادية،التسلطية،الديكتاتورية،الشمولية،الديسطوباوية التي تهدف بكل إصرار وترصع إلى إذلال،إهانة،إجبار،إكراه،احتقار واستعباد الإنسان و حرمانه و منعه من ذرة و لحظة سعادة !الوطنية مع المواطنة من شيم وفضائل الدول والمجتمعات الديموقراطية!لا يمكن أن نتعلم قيم الوطنية والمواطنة في المعاهد و السفارات الأجنبية مع الاحترام لهذه المعاهد والسفارات الأجنبية!بعض الفاسدين يرسلون أبناءهم إليها و يخربون بفسادهم و عن قصد مدرسة أولاد الشعب! مدرسة الوطنية،المواطنة و تامغربيت، مع التحفظ على المفهوم و معناه الغامض والملتبس، توجد في رحاب الأسرة!
الوطنية مع المواطنة من شيم وفضائل الدول والمجتمعات الديموقراطية!لا يمكن أن نتعلم قيم الوطنية والمواطنة في المعاهد و السفارات الأجنبية مع الاحترام لهذه المعاهد والسفارات الأجنبية!بعض الفاسدين يرسلون أبناءهم إليها و يخربون بفسادهم و عن قصد مدرسة أولاد الشعب! مدرسة الوطنية،المواطنة و تامغربيت، مع التحفظ على المفهوم و معناه الغامض والملتبس، توجد في رحاب الأسرة، المجتمع، الجامعة، الإعلام،الأحزاب والجمعيات الحقيقية و ليس المزورة الفاشلة المفلسة!أنا مغربي بالحرية، بالكرامة، بالاستقلال الوطني،بالديموقراطية ودولة القانون،بهويتي،بإسلامي، بلغتي الأمازيغية والعربية!اللغات والثقافات الأجنبية جوازات سفري، اندماجي،تفاعلي و جسري نحو القرية العالمية الصغيرة!أنا بنفسي و ليس بغيري!أين وزارة الثقافة؟ وزارة بدون ثقافة!وزارة بدون حقوق الإنسان!وزارة بلا تعليم و بلا تربية!دولة بلا دولة!سياسيون بلا سياسة و سياسة بلا سياسيين!سياسة بلا علوم و علوم بلا سياسة!يجب الخروج للشارع لإطلاق سراح المعتقلين المناضلين الوطنيين الشرفاء و المضربين عن الطعام!إنهم يضربون عن الطعام من أجلنا!