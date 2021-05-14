"الصحة العالمية" تدعو إلى عدم تطعيم الأطفال ضد "كورونا"

دعا الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، الجمعة، الدول إلى عدم تطعيم الأطفال والفتيان ضد “كوفيد-19″، والتبرع باللقاحات لمنصة “كوفاكس” بهدف إعادة توزيعها على الدول التي تحتاج إليها.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: “أفهم سبب رغبة بعض الدول في تلقيح أطفالها وفتيانها، ولكنني أطلب منكم التفكير في التخلي عن ذلك وإعطاء اللقاحات لكوفاكس”؛ وهي المنصة الدولية التي أنشئت لضمان وصول اللقاحات إلى الدول في شكل عادل.

وتندد الهيئة العالمية التي تعنى بالشأن الصحي في بلدان المعمور، منذ أشهر، بما تعتبره “قومية اللقاحات” التي تحرم دولا عديدة من إمكان حماية مواطنيها الأكثر ضعفا والطواقم الطبية المعالجة، وخصوصا أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تعهدا تلقيح الغالبية الكبرى من شعوبهما بحلول فصل الصيف المقبل.

وإذ لفت الدكتور تيدروس أدهانوم غبريسوس إلى أن دولا عديدة لا تزال تشهد تفشيا قياسيا للعدوى، من مثل الهند ونيبال وسريلانكا وبعض بلدان القارة الأمريكية، أكد أن “كوفيد-19” “أسفر، حتى الآن، عن وفاة أكثر من 3,3 ملايين شخص ووفق المسار الذي تسلكه الأمور، فإن العام الثاني من انتشار الوباء سيكون أكثر فتكا بكثير من العام الأول”.

وحرمت منصة “كوفاكس” مقدارا كبيرا من اللقاحات التي كانت تعتزم توزيعها في الربع الثاني من هذا العام، بعدما حظرت الهند، حيث يتم تصنيع القسم الأكبر من لقاحات المنصة، تصديرها لمكافحة التفشي الواسع للوباء على أراضيها؛ وهو ما دفع منظمة الصحة إلى دعوة الدول إلى التبرع باللقاحات التي في حوزتها.

وفي هذا السياق، سمحت فرنسا بتوزيع نصف مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا عبر “كوفاكس”، ومثلها السويد وسويسرا التي قد تجيز قريبا منح مليون جرعة من اللقاح المذكور.