الصحة العالمية: فوائد "أسترازينيكا" تفوق المخاطر

أكدت منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد تفوق مخاطره، وفق ما ما خلص إليه خبراء الجمعة، بعدما راجعوا بيانات السلامة المرتبطة باحتمال تسببه في جلطات دموية.
وأفادت لجنة منظمة الصحة العالمية الاستشارية بشأن سلامة اللقاحات أن سمات لقاح أسترازينيكا “ما زالت إيجابية في ما يتعلق بفوائده مقابل مخاطره، مع إمكانية هائلة (لديه) لتجنيب الإصابات وخفض حالات الوفاة في أنحاء العالم”.
وأضافت أن “البيانات المتاحة لا تشير إلى زيادة بالمجمل في حالات تجلط الدم” بعد تلقي لقاح كورونا.
نعم تبددت الشكوك. لقاح استرازينكا أمن و فعال و لا اضرار وخيمة له. الوالد ضربو عادي مكاين والو.
الفوائد تفوق المخاطر يعني كينين المخاطر
أنا بعدا ماغاديش نتلقح لا بديال استرازينكا ولا ديال المريخ سالينا الهضرة..
بما أن للقاح فوائد في الحصانة من الإصابة بفيروس كورونا وله كذلك بعض الأعراض الجانبية والتي لا يمكن حصرها حاليا بل تتطلب مواكبة وتتبع دقيق على المدى البعيد، فالأجدر تلقيح الفئات الهشة فقط نظرا لخطورة ومضاعفات مرض كوفيد على هذه الفئة وبالنسبة للفئات الأخرى من الأحسن عدم أخدها للقاح لإستطاعتها تكوين مناعة ذاتية.
السياسة دخلت لعملية التلقيح صارو يمنعون، يعلقون تم يسمحون. لم نعد نفهم قرارات الدول. تتبدل القرارات كل 24 ساعة
أكدت منظمة الصحة العالمية أن فوائد لقاح “أسترازينيكا” المضاد لكوفيد تفوق مخاطره، وفق ما ما خلص إليه خبراء الجمعة
خبراء السبت
تحاد الأوروبي عندها مشكلة مع بريطانيا العظمى بغات تقاطع تلقيح صناعي ديالها بهاد طريقه البليده الحمدلله فل المغرب كثر من 4 ديال المليون لي عملت تلقيح وكلشي بيخير
(فوائده تفوق مخاطره) هذا يعني انه يحتوي على مخاطر، ياللعجب من منظمة تدعي الدفاع عن صحة الانسان! فحتى لو كان فيه خطر واحد ووحيد فالخطر يكون مميت.
للدول الاوروبية لي مابغاوش لقاح استرازينيكا (خوفا، او شكا بدون دليل علمي و طبي) او نكاية و ضدا (في بريطانيا العظمى بسب خرجها من الاتحاد الاستهلاكي الاستغلالي الاوروبي) فما عليهم غير يخويو السيكتور و مايتزاحموش معانا عليه و يخلونا مستافدو منو حنا باش نساليو التلقيح و نرجعو الى حالتنا الطبيعية قبل كورونا في اسرع وقت ممكن