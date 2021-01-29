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‫تعليقات الزوار

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  • الشريف
    السبت 30 يناير 2021 - 01:01

    بعد ان اصبحت المستشفيات الفرنسية مملوؤة بالمرضى النفسانيين نتيجة الحجر و ارتفاع العنف الأسري والجريمة اظطر الرئيس الفرنسي للاستغناء عن الحجر الكلي.اما اسبانيا فقد فتحت المطاعم والحانات وصالات السينما والمتاحف لتقلل من الأزمة النفسية والاقتصادية على مواطنيها رغم ارتفاع عدد المصابين .الامراض اللتي ستتركها كورونا لن تندمل مع نهاية الجاىحة بل سيبقلى تاتيرها المادي و النفسي معنا طول العمر.

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