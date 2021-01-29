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00:26
"ترانسبرانسي المغرب" تستنكر منع ندوتين بالرباط
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23:33
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22:08
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21:10
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21:08
انطلاق التلقيح بالفقيه بنصالح وسط تعبئة شاملة
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20:45
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مسؤولة قضائية تنادي بتعزيز حماية "ذوات الإعاقة"
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20:01
"العصبة" تدعو التامك إلى تجميع "معتقلي الريف"
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19:55
ترويج المشروبات الكحولية يورط شخصين بتزنيت
بعد ان اصبحت المستشفيات الفرنسية مملوؤة بالمرضى النفسانيين نتيجة الحجر و ارتفاع العنف الأسري والجريمة اظطر الرئيس الفرنسي للاستغناء عن الحجر الكلي.اما اسبانيا فقد فتحت المطاعم والحانات وصالات السينما والمتاحف لتقلل من الأزمة النفسية والاقتصادية على مواطنيها رغم ارتفاع عدد المصابين .الامراض اللتي ستتركها كورونا لن تندمل مع نهاية الجاىحة بل سيبقلى تاتيرها المادي و النفسي معنا طول العمر.