"الصحة" تدعو مواطنين إلى انتظار برمجة التلقيح

دعت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين، الذين تعذر عليهم التلقيح في الموعد المحدد لهم سابقا من طرف السلطات الصحية، “إلى عدم الولوج إلى مراكز التلقيح في انتظار البرمجة لاحقا لمواعيد جديدة لهم”.

وشددت الوزارة، في بلاغ له، يوم الأحد، على ضرورة مواصلة احترام التدابير الوقائية من أقنعة واقية وتباعد جسدي ونظافة عامة، في أفق تحقيق المناعة الجماعية المتوخاة.