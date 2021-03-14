"الصحة" تدعو مواطنين إلى انتظار برمجة التلقيح

"الصحة" تدعو مواطنين إلى انتظار برمجة التلقيح
صورة: منير امحيمدات
الأحد 14 مارس 2021 - 20:05

دعت وزارة الصحة المواطنات والمواطنين، الذين تعذر عليهم التلقيح في الموعد المحدد لهم سابقا من طرف السلطات الصحية، “إلى عدم الولوج إلى مراكز التلقيح في انتظار البرمجة لاحقا لمواعيد جديدة لهم”.

وشددت الوزارة، في بلاغ له، يوم الأحد، على ضرورة مواصلة احترام التدابير الوقائية من أقنعة واقية وتباعد جسدي ونظافة عامة، في أفق تحقيق المناعة الجماعية المتوخاة.

التلقيح كورونا كوفيد- 19 وزارة الصحة

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‫تعليقات الزوار

2
  • ولد زايو
    الأحد 14 مارس 2021 - 20:17

    وضع أسترازينيكا حاليا قلب المواعيد والبرامج للتلقيح والله أعلم. حفظكم الله جميعا من كل سوء.

    7
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  • المسكيني صفاء
    الأحد 14 مارس 2021 - 20:18

    هناك تكدس و ازدحام امام بعض المستوصفت و مراكز التلقيح و لهذا السبب اصدرت الوزارة الاعلان حتى تضمن النسيابية و السهولة و منع العدوى…

    8
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